Fue el Atlético, de Rafaela y ahora puede perder la punta

(Especial para LA OPINION). - A pesar de que todavía debe jugar Aldosivi, Atlético de Rafaela recibió otro durísimo golpe en su afán de quedarse con el ascenso directo y lejos de ser el equipo que venía siendo afuera de Alberdi, ahora rifó la punta del campeonato. No le encuentra la vuelta a esta “crisis” que atraviesa, con cuatro juegos seguidos sin poder ganar. Deslucido, el equipo de Lucas Bovaglio mostró nuevamente una flojísima faceta colectiva, perdió 1 a 0 ante Mitre en Santiago del Estero por la 19ª fecha de la B Nacional. De los últimos 18 puntos apenas sumó seis, muy poco para poder afirmarse como candidato.



En un primer tiempo repleto de imprecisiones, el local fue un poco más por el empuje y las ganas de quedarse con los tres puntos ya que pelea por no descender. A los 33 minutos Macagno le tapó un cabezazo de pique al suelo a Grbec pero el rebote le quedó servido a Quinteros que sólo la tuvo que empujar para poner el 1 a 0 para Mitre. La “Crema”, sin encontrar el rumbo, careció de ideas, no generó juego asociado y prácticamente no visitó el área rival. Ni hablemos del arco. Apenas un remate, que buscó el ingreso de alguno en posición de nueve, de Nicolás Dematei. Pero nada. Muy light.



En la segunda parte Bovaglio mandó a cancha al “Flaco” Castro, cambió el 4-4-2 por un 4-3-1-2 pero a los 6 minutos vio la segunda amarilla Franco Lazzaroni y Atlético se quedó con diez. Todo se hizo muy cuesta arriba. Los ingresos de Casa y Copetti le dieron algo de profundidad pero no tuvo claridad a la hora de manejar la pelota.



Mareado, confundido y hasta enojado consigo mismo, así se muestra el Atlético versión 2018. Más allá de los resultados, todavía no pudo encontrar aquel juego que le permitió cerrar el 2017 como único puntero del torneo, con actuaciones por demás de convincentes que lo colocaron como favorito para la segunda parte del campeonato. El equipo tiene demasiados altibajos en actuaciones individuales y en lo colectivo.



No le encontró la vuelta al partido ante Brown de Adrogué y perdió. Hizo un partido inteligente y jugó bien ante Ferro y ganó por primera vez en Caballito. Tuvo una actuación aceptable ante Independiente Rivadavia y empató. Jugó bien ante Aldosivi, mereció ganar, pero empató. Sin sobrarle nada también igualó con All Boys, y el punto tuvo sabor a derrota. Ayer, volvió a mostrar su peor cara y perdió. Este cóctel de actuaciones está significando una campaña que en nada se concibe con su objetivo máximo de ascenso.



Al torneo le quedan seis fechas por jugar, a Atlético cinco, lo que significa que tiene tiempo y puntos por conseguir, pero necesita hacer rápidamente un “click”, ya que pareciera que su principal dificultad hoy es el propio Atlético de Rafaela. Las cambiantes actuaciones lo han hecho rodar cuesta abajo en los últimos partidos.



Después del empate ante All Boys se valoró la campaña que el equipo venía haciendo de visitante y de esta manera iba a Santiago del Estero con toda la chapa y la posibilidad de volver a sumar de a tres y asegurar su primer puesto en la tabla. Ayer volvió a fallar y ahora deberá encontrar en el Monumental, donde tanto le ha costado, que está más vivo que nunca y tiene con qué encarar la recta final de un torneo que le viene dando posibilidades a todos.