Qué dijo Bovaglio tras la derrota

(Especial para LA OPINION). - Las caras de los jugadores de Atlético de Rafaela a la salida del vestuario en Santiago del Estero lo decían todo. La derrota caló hondo en el ánimo del plantel y fueron pocos los que tenían ánimo para dar explicaciones ante la prensa sobre lo que fue la caída con Mitre.La “Crema” fue superada por un equipo que pelea por no descender y que lo privó de la chance de asegurarse el liderazgo del torneo.Quien sí dio la cara e hizo una fuerte autocrítica fue el entrenador Lucas Bovaglio, quién apuntó: “No fue un buen partido, no hubo fútbol, en el primer tiempo cedimos muchas ventajas, la diferencia en el marcador que tenía Mitre pienso que era justa y lo que iban consiguiendo era más por determinación y búsqueda del resultado que en juego”. Y luego agregó: “En el ST hicimos un cambio de entrada como para revertir la historia, entendíamos que nos faltaba juego, enseguida nos quedamos con diez, tratamos de acomodarnos a esa circunstancia y más allá de que fuimos y creamos alguna situación el equipo no mostró lo que habitualmente mostraba cuando salía de Rafaela”.El equipo tuvo fallas en todas sus líneas. No funcionó. Y en eso el DT también coincidió. “Es verdad. Nosotros nos vamos con esa misma sensación. El equipo no tuvo una buena tarde. En líneas generales fue flojo, puntos individuales flojos”. Y advirtió: “Nos preocupa mucho lo del PT. Cuando pasan partidos así, muy importantes y los estás perdiendo, uno apela a la rebeldía, a la injuria y hoy (por ayer), obviamente que al juego también, pero primero lo otro, que fue lo que en el PT nos faltó. El rival sin tanto juego pero con más decisión, nos ganaba las divididas, llegaba siempre un segundo antes a la pelota, nos estaba ganando. En el ST no pudimos, más cuesta arriba se nos hizo con diez hombres y seguiremos trabajando para mejorar la imagen”.No hay tiempo para lamentos y desde hoy ya deberá ponerse a pensar en su próximo compromiso. “Arrancaremos la semana pensando en Morón, tratando de poner el próximo partido el mejor equipo posible siempre analizamos algunos aspectos para poner un equipo en cancha y seguramente en la semana veremos quienes mejores están para ganar este partido en casa que lo necesitamos”.