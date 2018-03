Si no hay la reelección, Bonfatti será candidato

Antonio Bonfatti asegura que si no hay reforma constitucional o posibilidad de reelección del actual gobernador irá por un nuevo mandato en la provincia. Pero siempre y cuando el partido se lo pida. Sin embargo, lo central de los dichos del presidente de la Cámara de Diputados es la aceptación de la posibilidad de que Miguel Lifschitz se postule en 2019 si aparece un artículo constitucional que lo posibilite.En una entrevista en el diario La Capital de Rosario, Bonfatti apoya la creación de un frente amplio en Santa Fe, Rosario y a nivel nacional. Y no deja títere sin cabeza a la hora de analizar la gestión del gobierno nacional."Se agudizan los problemas. Si la inflación baja es a costa de una recesión de la actividad económica. Vamos a contramano del mundo con las importaciones. Se sigue intentando cooptar la Justicia, y algo que sale todos los días con los trapitos al sol: funcionarios de primer nivel con cuentas off shore. Si tanta confianza tienen en el país y en el gobierno, porque no dejan sus dineros en Argentina. Es un gobierno de derecha", analizó el ex jefe de la Casa Gris.