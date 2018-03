“Siempre dirigí para que el jugador se sienta bien”

(Especial para LA OPINION). - Dicen que la vida no cierra puerta sin abrir otra, y que de todo lo malo se puede obtener algo bueno, ese fue el caso para Roberto Settembrini, quien en su adolescencia soñaba con ser jugador pero luego de una lesión ya no pudo seguir practicando y decidió, apoyado por algunos dirigentes de aquella época, volcarse al arbitraje. Hoy, cuarenta años después y en la etapa final de su exitosa carrera, repasa lo más importante que le ha dejado el mundo del básquet.-Yo empecé a jugar en el club Quilmes de Rafaela a los 8 años, jugué todas las inferiores y luego sufrí una lesión en la rodilla que me imposibilitó seguir, era un jugador aguerrido y con capacidad de gol, pero ante la lesión tuve que vincularme al deporte desde otro lugar, y fue entonces cuando me volqué al arbitraje. Había hecho el curso de entrenador, pero finalmente opté por comenzar a dirigir. En aquel momento no había cursos de árbitro, uno tenía que demostrar si tenía condiciones mientras iba dirigiendo.-En esta pregunta hay que marcar una base, más allá de logros internacionales, que marcan la carrera de cada uno, hay que respetar la base, yo empecé en 1978 y ya en el 81 había rendido como juez provincial, y en mi primer año tuve la posibilidad de dirigir la final de la provincia en María Juana, la final de la Copa del Gobernador de la Provincia, interasociativos, en los que jugaban grandes jugadores como Mendoza, Gutiérrez, Verga, Córdoba, Montanini, Mignani, con mucha técnica y que marcaron una historia en Santa Fe. Lo que vino después marcó mi carrera obviamente, cuando pasé a ser un profesional, y viajar a Bs. As. para exámenes físicos, charlas técnicas, para prepararme en todos los aspectos, empecé a estar muy bien valorado y a dirigir muchos partidos luego de que en 1986 pasé a ser Juez Nacional. Recuerdo que la prueba física la rendíamos en la cancha de River con un sistema creado por Jorge Rubinstein, un formador de árbitros tremendo, en todos los aspectos, realmente un maestro. Ya en el año 1991 pasé a ser Juez internacional, y tuve la oportunidad de dirigir no solo finales de Liga Nacional sino torneos en distintos países del mundo.-Aquí en Rafaela hubo grandes jugadores que demostraron enormes condiciones como Jorge Cagliero, Mario Rotschy, Julio Colucci, Carlos Salerni, Horacio Barbagallo, Daniel Guglielmone y Javier Garello en Sunchales, tuve la suerte de dirigir a Carlos Raffaelli también, el chico de Quilmes Mauro Rotschy, Miguel Ceragioli. Y palabras aparte para Meli Gretter y Candela Gentinetta, por las cuales tengo el mayor de los respetos, Melisa marcó la historia de Rafaela y del país, y la va a seguir marcando, son un orgullo para la ciudad. Y no me quiero olvidar de Marcelo Nicola, que luego tuvo una carrera brillante. En nuestro país tuve la suerte de dirigir muchos partidos y muchas finales de Liga Nacional, jugadores como Milanesio, Campana, Cortijo, Romano, Cadillac, Ginóbili, Scola, el loco Montenegro, y muchísimos más, la lista es muy larga. A nivel internacional, Magic Jonson en una exhibición, Scottie Pippen, tuve la suerte de dirigir en un amistoso en el que jugó Kareem Abdul Jabbar, Oscar Schmidt, un jugador de un temperamento terrible, muy difícil de dirigir.-La actividad del árbitro es muy especial, hay que estar psicológicamente preparado, es muy difícil de llevar. Hay jugadores con mucho temperamento que tratan de condicionarte. En el básquet por suerte con el Tribunal de Penas se fue puliendo y se hizo más fácil dirigir. Y en cuanto a lo de la gente, viene con el trabajo, es así, si vos cada vez que te equivocás en un fallo te dejás llevar vas a tener más chances de seguir cometiendo errores, lo mismo de un partido a otro, no podés quedarte con lo que pasó.A mí me gusta ganar, por eso entiendo el temperamento de los jugadores, al jugador hay que entenderlo, hay que llevar el partido adelante, ser inteligente para que no se desvirtúe el juego y el espectáculo en sí.-Yo dirigí diez mil partidos, 9999 los dirigí mal, jaja, pero hay un partido que yo siempre voy a recordar, sobre todo por el contexto en el que se dio. Era mi primer partido como Juez Nacional, y me tocó dirigir el clásico chaqueño en Villa Angela, que era una cancha muy difícil, que había tenido ya varias sanciones por indisciplina. Era un estadio pequeño, y estaba lleno. Esa noche Regatas de Resistencia ganó de visitante por tres, y al final del partido recuerdo que me felicitaron por el excelente partido, había salido en el diario un halago, y me quedó para siempre.-Al hablar de lo personal uno se emociona, porque fueron muchos años de viajar semanas enteras, y fue mi mujer la que se cargó la familia al hombro, y se encargó de la educación de mis hijas, con la cual estoy completamente de acuerdo, porque les enseñó a ser buenas personas, a buscar logros personales, a respetar ante todo. Hoy me toca también ser abuelo, que es una alegría enorme, estoy orgulloso de mi familia, y sin el apoyo de mi señora no hubiese podido lograr tantas cosas como árbitro. En lo arbitral siempre voy a estar agradecido a Juan Carlos Turati y Jorge Cura, que fueron los que me dieron todos los consejos y el aliento necesario, me marcaron como persona.-Más allá de lo deportivo me quedo con el respeto de mis colegas y el cariño de la gente, jugadores, entrenadores, dirigentes y hasta el público mismo que hoy me cruzan por la calle o en las redes sociales y me muestran su respeto y valoración por lo que fui como persona, por la pasión con la que viví y vivo el básquet. Por eso yo siempre le aconsejo a los árbitros jóvenes que tenemos en la Escuela de Arbitros de Rafaela, que no lo tomen solamente como un trabajo, que estudien y se perfeccionen, porque el deporte es educación sobre todo, uno es un educador dentro de la cancha y tiene que vivirlo con seriedad y pasión, para que el jugador esté tranquilo y se brinde un buen espectáculo. Y también ser una buena persona, porque los logros deportivos pasan, pero el respeto y cariño de la gente queda para siempre.