Unión fue goleado en el Chaco y va a la Reválida

No fue el domingo esperado por la gente de Unión de Sunchales. El Bicho Verde tenía que ganar en Resistencia ante Chaco For Ever y esperar por otros resultados para ver si podía meterse en el Pentagonal final por el primer ascenso a la B Nacional. Pero estuvo lejos de conseguirlo, porque terminó siendo goleado por uno de los equipos que estaba último en la Zona B del campeonato.Chaco For Ever cerró la segunda fase del Federal A con una goleada como local, por 3 a 0, lo que le permite afrontar con mejor ánimo la preparación para la tercera fase de la Reválida, en la difícil lucha por el segundo ascenso.Los goles del Negro fueron anotados por Diego Magno, a los 18 minutos del segundo tiempo; Lucas Rivero, a los 39 del complemento, y Sebastián Sciorilli, en tiempo de descuento. La victoria ante el conjunto albiverde significó la primera desde que Luis Medero es el DT de For Ever, que terminó con seis puntos, en la última ubicación de la tabla, junto a Gimnasia y Tiro.De todos modos, un premio consuelo para el elenco de Adrián Tosetto es que no jugará la segunda etapa por haber quedado como tercero en la zona y entrará directamente en la tercera fase.El segundo tiempo tuvo una clave para el resultado. Medero movió el Banco y mandó a la cancha a Oscar Gómez. Ese fue el clic, esa fue la diferencia crucial.El primer tanto llegó luego de un centro de Walter De Souza para que Magno estirara el pie y embarazara la red de gol.El 2 a 0 fue luego de un centro de Matías Grandis que bajó con la cabeza Pablo Russo para que Lucas Rivero aprovechara la mala marca rival y estableciera el segundo con la cabeza y con mucho suspenso. El 2 a 0 ya daba tranquilidad. Y por último, cuando moría el partido y se jugaba tiempo recuperado, Oscar Gómez se filtró de contra y habilitó a un Sciorilli que definió primero al cuerpo del portero y en el rebote marcó el tercero, también con suspenso.El Bicho Verde salió a jugar con Diego Aguiar; Rodrigo López Alba, Miguel Yuste, Maximiliano Sola y Augusto Álvarez; Marcos Fernández, Diego Cálgaro, Pablo Gaitán y Nicolás Vittarelli Góngora; Martín Comachi y Facundo Cabral.OTROS RESULTADOSDefensores de Villa Ramallo 1 (Federico Castro) - Central Córdoba 0; Gimnasia y Tiro 1 (Pablo Motta) - Sarmiento de Resistencia 1 (Luis Silba) y Crucero del Norte 1 (Enzo Bruno) - Sp. Belgrano 0.Central Córdoba 14 puntos; Defensores 13; Unión, Sp. Belgrano y Crucero del Norte 10; Sarmiento 9; Chaco For Ever y Gimnasia y Tiro 6.