Quilmes tuvo mejor cierre y venció a BH

En la continuidad de la primera fecha del torneo Preparatorio de primera división de la Asociación Rafaelina de Básquetbol, Argentino Quilmes venció anoche a Ben Hur por 73 a 71, mientras que Libertad de Sunchales se impuso, en el Hogar de los Tigres, a Independiente por 68 a 58.Ante una buena concurrencia de público en el Elías David, cerveceros y benhurenses ofrecieron un entretenido encuentro por la paridad. Finalmente, el equipo dirigido por Mario Bircher tuvo un mejor cierre y obtuvo el triunfo por 73 a 71.El juvenil Agustín Leonardo fue el goleador local con 24 puntos, aunque los más determinantes en los pasajes decisivos fueron Peterlín y Lucas Scotto, que terminaron con 17 y 18 puntos, respectivamente. En Ben Hur, Hernando Aveldaño fue el principal anotador con 16 puntos y Lucas Carranza le siguió con 15. El elenco de Cristian Losano tuvo el último lanzamiento para llevarse el juego, pero el tiro de tres puntos de Martín Rocchia no ingresó.Dirigieron Gonzalo Ponce y Ariel Aicardi. Parciales: 18-11, 31-29 y 46-48.Zanella 1, David 0, Peterlín 17, Leonardi 24, Leandro Rocchia 3, Armando 4, Breques 6 y Scotto 18. DT: Mario Bircher.Aveldaño 16, Grande 2, Carranza 15, Pablo Rocchia 9, Martín Rocchia 10, Serrano 5, Vicens 7, Ferrario 5 y Burkett 2. DT: Cristian Losano.Recordemos que el viernes 9 de Julio le había ganado a Peñarol por 69 a 62, en tanto que el martes completarán Atlético ante Unión de Sunchales.FORMATIVASEste sábado se jugó la primera fecha del Torneo Oficial de Divisiones Formativas de la Asociación Rafaelina. La fecha se jugó de manera íntegra pero con un asterisco, ya que el partido en U17 entre Independiente “B” y 9 de Julio debió detenerse debido a la humedad cuando iban 4 minutos de partido.Los resultados informados por el área de prensa de la ARB fueron los siguientes:Argentino Quilmes 31 vs. Libertad de Sunchales 81; Unión de Sunchales 51 vs. Atlético 34 y Sportivo Ben Hur 27 vs. Independiente 83.Argentino Quilmes 17 vs. Libertad de Sunchales 101; Unión de Sunchales 75 vs. Atlético 50; Sportivo Ben Hur 42 vs. Independiente 50 e Independiente “B” 54 vs. 9 de Julio 53.Argentino Quilmes 46 vs. Libertad de Sunchales 72; Unión de Sunchales 66 vs. Atlético 50; Sportivo Ben Hur 50 vs. Independiente 75 e Independiente “B” 7 vs. 9 de Julio 7 (suspendido por humedad cuando restaban 6′ para el cierre del primer cuarto).Argentino Quilmes 49 vs. Libertad de Sunchales 76; Unión de Sunchales 73 vs. Atlético 58 y Sportivo Ben Hur 78 vs. Independiente 79.