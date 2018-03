Pernía se quedó con la primera

El piloto Leonel Pernía (Renault), se quedó ayer con la final del Súper TC 2000 que se disputó en el autódromo de Buenos Aires "Juan y Oscar Gálvez", por la primera fecha de la categoría. Detrás de Pernía, quien hizo un tiempo de 50 minutos, 49 segundos y 586 milésimas, terminó Facundo Ardusso (Renault), a 1 segundo y 143 milésimas del líder y tercero fue Mariano Werner (Peugeot), a 1 segundo 924/1000.Pernía heredó la punta luego de que se quedó el auto de Agustín Canapino (Chevrolet), quien hasta ese momento iba puntero, y por un accidente anterior que hizo ingresar al auto de seguridad, la carrera concluyó en la vuelta 29 y no en la 33 como estaba prevista.El que largó adelante fue Ardusso, pero Agustín Canapino lo superó antes de la primera curva con una gran maniobra. En el cuarto giro se dio un gran sobrepaso de Pernía a Ardusso, luego que el "tanito" se tiró por afuera antes del ingreso a la zona de los mixtos y superó al actual campeón de la categoría."Estoy feliz porque pude ganar en Buenos Aires que era una deuda pendiente y también es muy bueno el trabajo que hizo el equipo para hacer el uno/dos en esta carrera", expresó Pernía tras el triunfo. La próxima carrera de la categoría se disputará en Rosario el 8 de abril.CLASIFICACIONEl siguiente es un detalle de las posiciones de la carrera: 1) Leonel Pernía (Renault) 50m 41s 586/1000; 2) Facundo Ardusso (Renault) a 1s 143/1000; 3) Mariano Werner (Peugeot) a 1s 924/1000; 4) Bernardo Llaver (Chevrolet) a 3s 026/1000; 5) Néstor Girolami (Peugeot) a 6s 043/1000; 6) Emiliano Spataro (Renault) a 6s 402/1000; 7) Fabián Yanantuoni (Peugeot) a 8s 560/1000; 8) Julián Santero (Toyota) a 8s 872/1000; 9) Federico Iribarne (Citroën) a 14s 893/1000 y 10) Matías Milla a 35s029.DOS EXCLUIDOSEl resultado final estuvo un rato más tarde, cuando los Comisarios Deportivos decidieron analizar algunas situaciones y, en efecto, sancionar a dos pilotos de la categoría. Matías Muñoz Marchesi y Facundo Chapur fueron excluidos de la competencia realizada en el autódromo de Buenos Aires.La sanción al piloto chaqueño del equipo Peugeot se debió a una maniobra peligrosa que realizó con José Manuel Urcera. La misma se dio en el curvón uno del circuito porteño. El de Villa Ángela cambio la trayectoria, intentó ir por dentro y se tocó con el Citroën C4 Lounge. El sureño terminó despistado y agarrando una vías de escape que estaba complicada por la fuerte lluvia que hubo por la mañana.Además de ser excluido, Muñoz Marchesi deberá penar con tres puestos en la grilla para la carrera siguiente.La sanción a Chapur se debió al blooper que protagonizó en la calle de boxes. El cordobés ingresó y cuando intentó salir no vio que por la calle del tránsito estaba Julián Santero. Ambos se tocaron y el de Citroën quedó con el auto totalmente cruzado en los boxes. Por este motivo, las autoridades de la competencia decidieron excluirlo.Con estos resultados, Facundo Ardusso, poleman, ganador de la carrera clasificatoria y el escolta de hoy, lidera el certamen con 29 puntos, seguido por Pernía con 26 y Werner, con 18.POCA GENTELa apertura del nuevo certamen de la categoría de los motores V8 quedó opacada por la escasa cantidad de público, el poco parque (largaron 22 autos) y la gran cantidad de abandonos que motivó a que solo once autos llegaran al final.