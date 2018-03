Diputados comienza el debate sobre el aborto

BUENOS AIRES, 19 (NA). - La Cámara de Diputados comenzará este martes el debate en comisiones del proyecto de despenalización del aborto, en tanto que organizaciones enroladas en la Campaña Nacional por el Aborto legal, Seguro y gratuito se concentrarán frente al Congreso en apoyo a la reforma. El puntapié inicial de este recorrido, que recién concluiría a mediados de año, será a través de un plenario de comisiones (Legislación General, Salud, Legislación Penal y Familia) previsto para las 18:30 en el anexo C de la Cámara baja.La reunión será presidida por el titular de la Comisión de Legislación General, Daniel Lipovetzky, quien detalló a NA que el encuentro no excederá "las dos horas" y que se limitará a "explicar cuál va a ser la metodología de trabajo" de las audiencias que "comenzarán en abril"."Le vamos plantear a todos los diputados que pueden traer un número determinado de propuestas de expositores. A partir de ahí armaremos el cronograma de reuniones para escucharlos a todos. La idea es que las reuniones sean los martes y si hay demasiados expositores también incluiríamos los jueves", explicó. A su vez, el diputado oficialista precisó que el tiempo total estimado de debate es de "dos meses".El jueves pasado, se constituyó en la Cámara baja la Comisión de Salud, la última que faltaba para que pudiera iniciarse el tratamiento de la iniciativa para despenalizar el aborto. Además del proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, existen otros dos presentados por el kirchnerista Daniel Filmus por un lado y por el macrista Sergio Wisky por el otro.Mientras un grupo de diputadas a favor del derecho al aborto afina el cabildeo entre los más de 50 legisladores que no definieron su postura, desde el bando opuesto también comenzaron a activar para ponerle freno a la iniciativa despenalizadora.Por caso, el diputado por el PRO de Tierra del Fuego Gastón Roma presentó el jueves pasado un proyecto de ley proponiendo la realización de una consulta popular en todo el territorio, de manera tal de poner paños fríos al debate y esperar los resultados de un plebiscito de difícil implementación (lo cual podría demorar todo el proceso).En este sentido, la maniobra de Roma se suma a una iniciativa similar presentada por el bloque puntano Unidad Justicialista y también por el senador radical Luis Naidenoff, todos ellos en contra de que avance el aborto legal.