Aborto: "Debatir con seriedad"

BUENOS AIRES, 19 (NA). - El presidente Mauricio Macri llamó ayer a "debatir con seriedad" la despenalización del aborto y, aunque ratificó su postura "a favor de la vida", afirmó que si el Congreso sanciona una ley en ese sentido, la va a "respetar" y no la vetará."Tiene que ser un debate maduro, serio, respetuoso, porque hay en el medio valores muy profundos como la vida. Ya he dicho que estoy a favor de la vida", sostuvo el mandatario.En una entrevista con el programa "La Cornisa", el jefe de Estado manifestó que espera que el debate "sea enriquecedor y que de eso surja algo que la sociedad acepte democráticamente", ante lo cual remarcó que quiere que se "escuchen todas las posiciones".Consultado sobre si eventualmente vetaría una ley que despenalice el aborto, el líder del PRO descartó esa posibilidad y subrayó que va a "respetar la decisión del Congreso".Macri precisó que en el partido amarillo "hay dos tercios que están a favor de la vida y un tercio que creen en algún tipo de legislación a favor del aborto"."Mientras tanto no hay que quedarse, hay que trabajar en la prevención del embarazo adolescente, en la educación sexual, porque los chicos tiene que saber, tener las herramientas para decidir", planteó.Asimismo, el Presidente negó que haya habilitado la discusión para correr a la situación económica de la discusión pública: "Eso es subestimar a los argentinos. No los subestimemos más, creyendo que uno los va a distraer de las cosas que le pasan en la vida diaria".