Dujovne resaltó el programa fiscal

BUENOS AIRES, 19 (NA). - El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, aseguró ayer que el Gobierno tiene "un programa fiscal muy sólido" y destacó que el Estado "ya no es una carga para el sector privado". "Esta bajando el déficit, los impuestos y teníamos un gasto público de 42 puntos del PBI y este año será de 38, y en el 2020, del 33 por ciento", sostuvo Dujovne.El ministro se refirió así en la apertura de la conferencia del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF), luego de ser presentado por el presidente de esa entidad, Tim Adams, y realizó un resumen de las medidas tomadas en la economía en los últimos dos años.Dujovne destacó que "el Estado está dejando de ser una carga para el sector privado" y resaltó que el año pasado "creció la economía, cayó la inflación y bajaron el déficit, la presión tributaria y el gasto público".En el mismo escenario, el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, negó que le preocupe el nivel de endeudamiento de la Argentina y señaló que están buscando que se repita el proceso de desinflación del año pasado. "No me preocupa porque tenemos un un nivel de deuda bajísimo y más allá de tener que hacer un proceso de convergencia hacia niveles de deuda más bajos, no es un tema", precisó Sturzenegger.CUMBRE DEL G20Los ministros de Finanzas y presidentes de Bancos Centrales del G20 se reunirán a partir de hoy en una cumbre histórica, en medio de una "guerra" comercial por la política arancelaria de Estados Unidos y la pretensión de la Unión Europea de gravar la economía digital. En el Centro de Exposiciones y Convenciones de Buenos Aires estarán presentes 29 ministros de Finanzas y 20 presidentes de Bancos centrales de los países miembros.