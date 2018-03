Nissan en las 12 horas de Sebring

La 66ª edición de las 12 Horas de Sebring del campeonato de IMSA no tuvo nada que envidiarle a la de los años anteriores, ya que la incertidumbre acerca del ganador se mantuvo hasta el final, cuando el Nissan DPi Nro. 22 de la ESM se apoderó del liderazgo, a poco más de una hora de la bandera a cuadros.El choque del Mazda DPi Nro. 55 con los neumáticos esparcidos por la pista que dejó el Cadillac Dpi Nro. 90 del equipo Spirit of Daytona, cuando era tripulado por Tristan Vautier, decretó la neutralización con banderas amarillas, tras lo cual Pipo Dirani capturó el liderazgo y no lo dejaría hasta llevar a Nissan a una victoria memorable.Derani, junto a Nicolas Lapierre y Johannes van Overbeek vencieron en las 12 Horas de Sebring, superando finalmente al Cadillac del equipo Wayne Taylor Racing, que manejaron Renger Van der Zande, Jordan Taylor y Ryan Hunter-Reay, por tan solo 12.427 segundos.Por su parte, en el último lugar del podio concluyeron Felipe Nasr, Mike Conway y Eric Curran, sobre el 31 de Action Express Racing. Un toque sufrido por Joao Barbosa puso fin a la carrera de Filipe Albuquerque y Christian Fittipaldi, ganadores de las 24 Horas de Daytona.