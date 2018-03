Los que tendrán la primera chance

Los clasificados al Pentagonal final fueron: Estudiantes de Río Cuarto (mejor primero), Central Córdoba de Santiago del Estero (restante primero), Juventud Unida de San Luis (mejor tercero), Gimnasia de Mendoza (mejor segundo) y Defensores de Villa Ramallo (restante segundo).El torneo que otorgará el primer ascenso a la B Nacional tendrá esta fecha inicial (1 de abril): Defensores de Villa Ramallo vs. Estudiantes de Río Cuarto y Gimnasia de Mendoza vs. Juventud de San Luis, quedando libre Central Córdoba de Santiago del Estero.El torneo se llevará a cabo por el sistema de adición de puntos, jugarán todos contra todos a una rueda iniciando la disputa de esta fase con cero (0) puntaje todos los participantes. El ganador asciende a la Primera B Nacional de la AFA Edición 2018/19. El resto de los clubes pasan a disputar la cuarta etapa de la Reválida.A LA SEGUNDA ETAPAA excepción de Unión de Sunchales, que tuvo el beneficio de evitar la segunda etapa, los restantes clubes que disputaron la etapa campeonato tendrán que jugar un play off. Son Sp. Belgrano de San Francisco, Alvarado de Mar del Plata, Crucero del Norte, Dep. Roca, Sarmiento de Resistencia, Desamparados de San Juan, Chaco For Ever, Villa Mitre, Gimnasia y Tiro de Salta, y Ferro Carril Oeste de General Pico. Esperan por los cuatro ganadores de zona de la Reválida.