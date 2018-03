Definición postergada

Los encuentros finales del Cuadrangular del Centenario, torneo amistoso organizado por el club Argentino Quilmes, programados para la tarde-noche de ayer fueron suspendidos debido a las inclemencias del tiempo. Vale recordar que en la final se deben enfrentar el “Cervecero” y Ben Hur, mientras que en la definición por el tercer puesto 9 de Julio jugará con Moreno de Lehmann. Los mismos, se reprogramarán en las próximas horas.Otra alternativa sería que no se jueguen, debido a la proximidad del inicio del torneo Apertura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol. Mañana, en la habitual reunión del CD se programará la primera fecha que tendrá como adelanto el juego entre Atlético y Peñarol, el próximo viernes por la noche en el Predio del Autódromo. El resto de los encuentros irá el domingo venidero.La fecha completa: Ferrocarril del Estado vs Unión de Sunchales, Argentino de Humberto vs Florida de Clucellas, Sportivo Norte vs Ben Hur, Atlético de Rafaela vs Peñarol, 9 de Julio vs Argentino Quilmes, Brown de San Vicente vs Deportivo Tacural, Deportivo Libertad vs Deportivo Ramona.