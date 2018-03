ASSA desmiente que se encuentren fetos en las cañerías de forma cotidiana

El gerente de Relaciones Institucionales de Aguas Santafesinas, Guillermo Lanfranco, desmintió los dichos del concejal Leonardo Viotti que tanta polémica trajeron en los últimos días. "No es un tema que nosotros lo tengamos en el trabajo diario porque no se registra, no sucede", sentenció. Detalló el protocolo a seguir: "hay obligación de denunciar de manera inmediata", agregó. El último caso registrado fue hace una década.

La empresa Aguas Santafesinas SA desmintió que se encuentren fetos de forma habitual en las cañerías de nuestra ciudad. Así lo indicó el gerente de Relaciones Institucionales de la empresa estatal de servicios sanitarios, Guillermo Lanfranco, ante una consulta periodística."Básicamente, la respuesta que daremos es que nosotros no tenemos registro de casos de este tipo, que los últimos se dieron hace años. Muchos años, diría yo", indicó Lanfranco en una entrevista concedida a "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz)."No hay ninguna información que haya surgido de alguna intervención nuestra, de algún trabajo específico en redes cloacales, que hayan indicado la presencia de algún elemento del que se hace referencia", sentenció.Cuando se le preguntó qué pasaría en el caso de que se encontrara un feto en una cañería, Lanfranco detalló un protocolo a seguir: "nuestros operarios que trabajan en calle y específicamente en lo que se refiere al mantenimiento de esos sistemas, saben que cuando se presenta una circunstancia de este tipo, tienen que comunicárselo a su supervisor. Ahí se habilita todo un proceso que finaliza con la denuncia de ese caso ante la autoridad jurisdiccional que corresponda: puede ser la policía o la Justicia. En ese sentido, está asegurado que si se registra algún caso de ese tipo (que puede ser ya sea algún otro elemento orgánico, alguna parte de un cuerpo, etc), tienen la obligación de informarlo de manera inmediata. Se hace una denuncia en sede judicial o policial, de acuerdo a las características de lo que se haya encontrado. Después, se abre un proceso que ya es ajeno a nosotros".Al funcionario de ASSA se le pidió que confirmara si era cierto que las 2 últimas veces que en Rafaela se encontraron fetos en las cañerías fueron hace 30 y 10 años. "Tengo la misma información", dijo y agregó: "tengamos en cuenta que hace 10 años y si estamos hablando de 30 años, quien estaba a cargo del sistema era la DIPOS. Son circunstancias muy aisladas las que se han dado. Muy alejadas de las que se indicó hace algunos días. No es un tema que nosotros lo tengamos en el trabajo diario porque no se registra, no sucede".LA POLEMICA“Te invito a hablar con la gente de ASSA de la empresa de aguas, ellos mismos te van a poder contar la cantidad de fetos que encuentran en las cañerías y a veces se tapan las cañerías por cosas y cuando les toca a los chicos ir a trabajar ellos mismos te pueden contar lo que encuentran en las cañerías”, dijo Leonardo Viotti, Concejal de Cambiemos, en declaraciones a LT28. Rápidamente, los dichos corrieron como reguero de pólvora y llegaron hasta a algunos medios de Buenos Aires, descontando otros de Rosario y Santa Fe.Consecuentemente, el edil Dr. Silvio Bonafede, presentó un proyecto de resolución en el que solicita al Presidente del Directorio de Aguas Santafesinas SA (ASSA), Sebastián Bonet, informe urgentemente si los dichos son ciertos y si en la ciudad de Rafaela los trabajadores de la empresa han encontrado fetos en las cañerías. En caso afirmativo, que responda y envíe al cuerpo qué cantidad, en qué fechas, en qué lugares y qué se realizó al momento de encontrarlos, con posterioridad y todo lo que considere pertinente detallar sobre dichas situaciones.El viernes pasado se aprobó sobre tablas el pedido. Ahora, deberá contestarle oficialmente Aguas Santafesinas al Concejo Municipal de Rafaela.