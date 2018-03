Lucila Tell: una de las nenas de Sandro en la serie televisiva

Nacida y criada en la localidad de Santa Clara de Buena Vista, a sus 33 años Lucila Tell integra el elenco de la sensación televisiva del momento: "Sandro de América, La Serie", un especial de 13 capítulos que emite por Telefe desde hace un par de semanas con gran éxito, bajo la dirección de Israel Adrián Caetano.Mientras Agustín Sullivan, Marco Antonio Caponi y Antonio Grimau interpretan al célebre Roberto Sánchez en las distintas etapas de su vida, un gran equipo conforma los distintos personajes de este ciclo que se basa en el libro "Sandro de América", de Graciela Guiñazú.En este marco, Lucila Tell es Nuria, una de "las nenas de Sandro" que esta semana dialogó con el programa "Reencuentro" que conduce Gerardo Zanoni por Radio Rafaela. "Estoy en Buenos Aires desde los 18 cuando me fui de Santa Clara tras terminar el secundario", dijo al recordar el día que decidió emprender la aventura en la capital del país."Después de buscar y buscar y trabajar para encontrar un lugar, tuve la suerte de que me vea Caetano, me pidió una entrevista. Yo no tenía ni idea para qué, pensaba que estaba armando una producción independiente, que otra vez sería ad honorem", afirmó sobre el origen de esta posibilidad que hoy la tiene en la pantalla grande."Yo corrijo a la gente cuando piensa ... uy, la pegaste... acá nadie la pega, uno cuando arranca a trabajar tiene que esmerarse y esforzarse para poder sustentarse de lo que uno quiere ser y hacer. A mí ahora se me dio esta oportunidad que es una vidriera, es la tele, es Telefe! Pero eso no significa que no continúe haciendo cosas que la gente ni se entera" expresó en referencia a su recorrido por el circuito del teatro porteño (formó parte de obras como "El fabricante de fantasmas", "Umbra" o "La habitación de arriba").-Vane Butera, Veroni Gerez y Layla Amat son el resto de las nenas. Nos fue dirigiendo Caetano y en realidad en una filmación que se hizo en el Gran Rex con Grimau tuvimos el placer de conocerlas, había muchas nenas de verdad de Sandro, mi personaje no, pero el de las otras nenas, sí. Fue muy bueno conocerlas, entendimos más lo que es amar a una persona de manera incondicional. En esa época había una relación de respeto hacia él, era más el amor de un padre, ahora se vive otro tipo de excitación.Sobre Agustín Sullivan, quien se pone en la piel de un Sandro en su adolescencia y juventud, sostuvo: "Es igual, hizo un laburo increíble, y es muy parecido físicamente. Es un chico que había trabajado en cosas para Disney dirigido a un público adolescente y de repente lo convocan para este personaje con tanta historia".Tell consideró que "la serie está muy bien hecha, la calidad de fotografía, la imagen, la época" a la vez que recordó que "la filmación se hizo el año pasado, desde marzo hasta septiembre, fue un proceso largo". "De hecho somos las mismas nenas las que vamos a estar en la época de Grimau, nos avejentaron, fue una experiencia increíble", dijo sobre lo que todavía no se vio.Con respecto al director de los 13 capítulos, Tell aseguró que "cuida mucho todo, cada detalle y en especial al actor". En cuanto al vínculo con las otras nenas de la serie, Lucila destacó que "fue todo muy divertido, son muy copadas todas, se armó un clima de trabajo muy rico, muy profesional, estoy encantada de haber trabajado con ellas".Con la serie concluida más allá de que está al aire, Lucila comenta que tiene nuevos trabajos y que está pensando en un proyecto para MicroTeatro. "Me gustaría poder ir alguna vez al Festival de Teatro de Rafaela. No tuve la oportunidad de ir, pero estaría bueno pero primero paso por Santa Clara, donde tengo a mis amigos, a mi familia que están felices, están todos en Santa Clara, me filman videos, me mandan material, estamos disfrutando mucho todos de lo que pasa, de lo que me pasa", remarcó.Al volver otra vez sobre la historia de Sandro y esta serie de Telefe en pleno desarrollo por una de las pantallas más calientes del país, expresó: "Yo no transité todo el rodaje, lo que me tocaba a mí actuar es la parte más divertida, pudimos entender lo buena gente que era Sandro, quien contaba que muchas veces una de las nenas se descomponía en un recital y al día siguiente estaba en la casa visitándola"."Era un Elvis del rock, porque lo era acá en Argentina, tenía tanto amor, tanta generosidad para con el resto, uno termina admirándolo tanto. A partir de este rodaje pude darme cuenta lo que Sandro era, un ser increíble", sostuvo Tell. Y al final, a modo de reflexión, afirmó que "es una serie para hacer reír y también para llorar, hay que prepararse para eso" desliza mientras se aproxima el final de la serie producida por The Magic Eye y General Video con apoyo del INCAA para Telefe.