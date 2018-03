¿Con qué lupa analizar al Papa?

Con motivo de cumplir cinco años de su elección como sucesor de Pedro, el 13 de marzo de 2013, fueron escritos decenas de artículos y comentarios sobre su pontificado, agarrándose sus detractores sobre sus supuestas declaraciones polémicas.¿Solamente es un jefe de Estado que es cuestionado por sus mensajes políticos como otros pares mundiales? Pero lo más importante es ser el vicario de Cristo que lleva el mensaje evangelizador y misericordioso a todo el mundo.A lo largo de más de 20 siglos de la Iglesia, cada pontífice ha elegido su manera para llegar a la gente. En el caso de Jorge Mario Bergoglio desde un principio eligió el nombre de Francisco por el "poverello" de Asís, con su mirada puesta en los pobres no solamente materiales sino especialmente necesitados de la ayuda de Dios, cuestionando duramente la "cultura del descarte".Su trabajo pastoral de estos años incluyó el multitudinario encuentro con jóvenes en Brasil; las intervenciones en Medio Oriente; sus viajes a Filipinas, a Cuba, a Estados Unidos, a países africanos; sus críticas a la globalización, los mercados y la defensa irrestricta del medio ambiente porque es "la casa común" de todos los habitantes; el apoyo a paz en Colombia. Su próximo objetivo es China.En su reciente viaje a Chile primero defendió al cuestionado obispo Barros por encubrir los casos de pedofilia, pidiendo que le traigan pruebas para luego rectificarse y enviar al arzobispo de Malta Charles Scicluna para escuchar los testimonios con las personas que fueron abusadas sexualmente.Al interno de la Iglesia propició el sínodo de la familia para incorporar las nuevas realidades de los homosexuales y los divorciados vueltos a casar para que en un largo discernimiento puedan recibir la eucaristía, como así también su incansable búsqueda de unidad de los cristianos y el diálogo interreligioso con los judíos y musulmanes, teniendo en su contra a los conservadores en el Vaticano que buscan preservar su poder.Respecto a la Argentina, es tironeado por diversos sectores políticos y sociales para sacar cierto rédito político. Muchas veces, nos quedamos enfrascados en el detalle a quien recibe y a quien le regala un rosario. ¿O Jesús no recibió a prostitutas, publicanos y pecadores?Al respecto, opina el jesuita Juan Carlos Scannone, maestro y amigo de Bergoglio: "el país tiene que estar preparado y no querer usarlo ninguno de los partidos políticos, y él verá el momento más oportuno para el bien de la Iglesia y del pueblo argentino" (entrevista publicada en LA OPINION el 17 de diciembre de 2017).Cuando era arzobispo de Buenos Aires, escribió “Hacia un bicentenario en justicia y solidaridad 2010-2016: nosotros como ciudadanos, nosotros como pueblo”, que fuera trabajado el 25 de noviembre del año pasado en el Colegio San José de Rafaela.En ese documento brindó algunas pistas sobre la responsabilidad de los dirigentes y de la ciudadanía expresando que "más bien tenemos que privilegiar el tiempo al espacio; la unidad al conflicto; el todo a la parte y la realidad a la idea". A decir verdad, vivimos enredados en viejas peleas y estereotipos del pasado, con rivalidades estériles que no conducen al bien común de los argentinos.¿Cómo analizamos al Papa: un líder político, mundano y coyuntural o hay que abrirse a la profundidad de su pastoral con los ojos de la fe o de personas de buena voluntad para discernir los signos de los tiempos? ¿La carta enviada por dirigentes del oficialismo y la oposición será el inicio de la reconciliación?