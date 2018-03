Cuestionan un informe sobre liceos militares

La Subcomisión de Ex Cadetes "Centro-Oeste" del Liceo Militar "General Belgrano" cuestionó el contenido de un informe sobre los liceos militares de la Argentina que fue difundido durante el noticiero nocturno del canal Telefe, de la ciudad de Buenos Aires, el martes pasado.Con la firma de su presidente, Bryan Mayer y de su secretario, Manuel Bauducco, la Subcomisión del liceo que antes funcionaba en un amplio predio de la localidad de Recreo pero que ahora lo hace en la ciudad de Santa Fe divulgaron un documento en el que rechazan el informe. "Desde Telefe adelantaban en los últimos días que reproducirían material periodístico respecto a la vida en un Liceo Militar, pero la polémica se precipitó ya en los primeros avances cuando citaban `El Liceo, educación a mano dura´. La seguidilla de afirmaciones y preguntas posteriores fueron los factores que indignaron por completo a miles de egresados de estas casas de estudio de todo el país", afirma la nota enviada a este Diario."Egresados del LMGB recuerdan que en algunas oportunidades se intentó cerrar los Liceos Militares, principalmente durante la gestión kirchnerista, junto a planes que básicamente quitaban la esencia de los Liceos. Dichos intentos nunca pudieron ser concretados justamente por la unidad de los ex cadetes, alumnos, familiares y amigos de los Liceos de todo el territorio nacional que incansablemente demostraron desde lo jurídico y desde lo histórico el valor de estas instituciones educativas. Por eso, dicen, resulta doloroso ver notas periodísticas que parecen ser tendenciosas contra los Liceos", agrega.En este marco, la Subcomisión de Ex Cadetes Centro-Oeste del Liceo Militar "General Belgrano" de Santa Fe "decidió aclarar algunos puntos que fueron -por intención o ignorancia- mal informados". En este sentido, sostiene que el informe comienza "diciendo que ‘no es Venezuela, no es Corea del Norte…” para introducir a un Liceo Militar, que no es más que una institución de nivel medio con un régimen militar” para agregar que “no hace falta ser un país en situación de conflicto armado interno o en guerra para formar reservas en sus Fuerzas Armadas, es una necesidad que todos los países del mundo trabajan en cubrir por una cuestión estratégica nacional”."En distintos momentos de la presentación, los periodistas mencionaban que los jóvenes se “preparan para la guerra” en los Liceos Militares, a la vez que se refieren a los cadetes como “aspirantes”, lo que también generó molestias en los egresados y alumnos. Desde el grupo de egresados aclaran que “si bien se les brinda a los estudiantes un barniz militar en sus cátedras, la misión principal de los Liceos Militares no es formar militares de carrera, sino argentinos de bien que puedan, luego, ser insertos de la mejor forma en la vida universitaria y en la sociedad que los rodea” a la vez que aclaran que “no existen ‘aspirantes’ en los Liceos, son Cadetes o en su defecto alumnos de la institución. ‘Aspirantes’ hace referencia a otra condición que nada tiene que ver con los Cadetes de los Liceos, y aclaramos que su ingreso a los institutos es totalmente voluntario”, consigna el comunicado.Los liceístas puntualizan que lo que "Telefe señala como “mano dura” no es más que “un sistema educativo claro, presentado previamente a los estudiantes y sus familias cuya base son los valores, la disciplina y el respeto por la familia, las instituciones y los símbolos patrios. Esto no tiene que ver con violencia ni nada que se le parezca, incluso desde las direcciones de cada instituto y en los niveles superiores se trabaja continuamente en velar por la seguridad de los estudiantes dentro y fuera de los Liceos”.Por último, la Subcomisión no ocultó su malestar "con el enfoque que se le dio a las entrevistas que se realizaban a cadetes, mencionando como ejemplo la pregunta donde se le decía a un alumno si nunca pensó “esto es durísimo, me hace mal” para asegurar y repetir que “la permanencia en un Liceo es meramente a elección de cada joven y para nada se pone en riesgo a estos con las exigencias impuestas ya que las mismas son de carácter académicas y físicas dentro de lo estipulado para las edades pertinentes”.Desde el espacio liceísta local "hicieron hincapié en grandes personajes de la historia nacional que surgieron de un Liceo Militar como el ex Presidente de la República Argentina Raúl Alfonsín y el ex Vicepresidente, Julio Cobos; por ejemplo".En la nota enviada a Telefe, la Subcomisión invitó a la producción del noticiero a participar del próximo encuentro de egresados del Liceo Militar “General Belgrano” a fines de introducirlos en el alma de la experiencia de ser cadete de un Liceo Militar".