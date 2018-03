Designan 3 veedores del Enacom en OCA

BUENOS AIRES, 18 (NA). - En el marco de su pelea por recaudar sumas millonarias que le adeudan, la AFIP sumó un punto a favor en el caso de la empresa OCA, ya que el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) designó veedores en el principal correo privado del país para verificar su operatoria y garantizar que no haya más elusión, trascendió ayer.

En caso de no cumplir con el pago, el Enacom le quitaría la licencia para operar a esa empresa que tiene más de 7.000 empleados -entre OCA Logística y OCA Postal- y que sectores del oficialismo vinculan con el líder de Camioneros, Hugo Moyano, aunque él lo negó en diversas oportunidades.

La función de los tres veedores nombrados será certificar el cumplimiento de requisitos especiales impuestos en el marco de la prórroga de 30 días en su licencia otorgada por el Enacom, dada como nueva "excepción".

Casi sin salida, OCA aceptó los requisitos impuestos por el organismo regulatorio, para cumplir con el pago de unos $ 3.400 millones que le debe a la AFIP.

El Gobierno nombró a dos abogados y un contador del Enacom: Gregorio Cabani, del área de Servicios Postales; Fernando Gelfo, de Jurídicos; y Maximiliano Domínguez Soler, de la Dirección de Competencia y Convergencia.

En el marco del acuerdo para no quitarle la licencia, el correo que alguna vez fue del suicidado empresario Alfredo Yabrán, deberá abonar las deudas impositivas posconcursales, en un plan de pagos por alrededor de $ 900 millones, con plata embargada por la AFIP.

Además, tendrá que empezar a dar cumplimiento a los pagos del concurso de acreedores, por otros $ 2.500 millones.

Otra condición es poner al día todos los vencimientos corrientes de la AFIP, porque uno de los requisitos es no generar deuda nueva con el organismo recaudador.

Patricio Farcuh, el presidente de OCA al que se señala próximo a Moyano, asumió bajo juramento el compromiso de "dar cumplimiento a las obligaciones establecidas" por el organismo oficial.

Los correos privados tienen la obligación de presentar una vez al año su "certificado de libre deuda fiscal", para seguir operando.

OCA hace un año que no puede obtener ese certificado, por lo cual obtuvo sucesivas prórrogas excepcionales.

En teoría, en la segunda semana de abril vencería este último plazo otorgado por el Gobierno.