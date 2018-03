Condenaron a sunchalense por violencia de género

La jueza Cristina Fortunato, del fuero penal de los Tribunales de esta ciudad, homologó un juicio de procedimiento abreviado en el cual Gabriel Luis Abatidaga, de la ciudad de Sunchales, fue condenado a la pena de dos años de prisión de ejecución condicional (la pena vence a los 4 años, lo que significa que aunque la condena es a dos años, las normas de conducta que debe cumplir el condenado tendrán vigencia durante cuatro años), al hallárselo culpable de los delitos de amenazas coactivas, amenazas simples reiteradas, lesiones graves en concurso real, lesiones leves dolosas calificadas doblemente por el vínculo y por mediar violencia de género reiteradas, daños y desobediencia a la autoridad, todo en concurso real, publicó el portal Sunchales DíaxDía.El condenado quedó obligado, además, a iniciar un tratamiento profesional psicológico -medida a la que el propio imputado se obligó, al pedir por sí mismo que se incluyera ese compromiso en la condena- y tiene prohibición absoluta de acercarse a sus víctimas, dos mujeres que se hicieron presentes en la Oficina de Gestión Judicial y que fueron sus parejas.Una de ellas Silvia Quiñones -la agredida en último término, lo que en su momento motivó la detención de Gabriel Abatidaga-, prefirió no participar de la audiencia, pero la otra sí lo hizo y además habló, por pedido de la jueza Cristina Fortunato.En un fuerte testimonio, pidió que la justicia le dé garantías de que "nunca más lo voy a ver en mi vida" y acusó a su victimario de "hacer mucho daño y provocar la enfermedad de las personas", dijo Patricia Albarracín una de las ex de Abatidaga.La magistrada aclaró que la justicia "no puede dar garantías absolutas", pero agregó que "este hombre, que es una persona de edad igual que yo, sabe muy bien lo que tiene que hacer. A la primera violación a las restricciones de acercamiento irá a encierro efectivo", advirtió la jueza.