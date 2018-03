“Buscamos fortalecer al comercio minorista”

El próximo jueves, una delegación del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, a través de la Comisión de Comercio y del Paseo del Centro, asistirá al XII Seminario Internacional de Centros Comerciales Abiertos (CCA), un encuentro que resalta la importancia de estos espacios para la venta minorista, la dinamización de la economía y la vida social y familiar de las ciudades, y la estructura de las Pymes y los empleos que estas generan.Hay mucha expectativa local en este nuevo encuentro, que por décimo segundo año consecutivo lleva a cabo la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) junto a la Federación de Centros Comerciales Abiertos, Cascos Urbanos y Centros Históricos (FCCA) en la ciudad de Rosario.Este será el tercer año, en lo personal, de Silvia Ibarra, la coordinadora que tiene Paseo del Centro de nuestra ciudad, que viene realizando distintas acciones entre los comerciantes de Rafaela, para potenciar los crecimientos, no sólo de su área, sino también de Paseo Roca, que viene cosechando buenas críticas.Recordemos que desde Rafaela hace varios años que el Centro Comercial asiste a este tipo de eventos, que se venían realizando en Buenos Aires, pero la gran relevancia que fue tomando esta provincia y el avance que existe en algunos Centros Comerciales, hizo que se trasladara a la ciudad de Rosario. "Esta clase de encuentros busca fortalecer al comercio minorista, darle herramientas y capacitaciones que ayudan a abrir la mente y a tomar un sentido de ubicación a nivel general de situación actual de mercado", le explicó Ibarra a LA OPINION y agregó: "este modelo se copia de España, donde se conocen experiencias de ese país, que por lo general se ven lejanas, mientras que asisten muchos disertantes de nuestro país, cosa que la hace más cercano y más palpable", dijo.El Seminario de CAME contará con un panel que abordará las claves y los beneficios de la puesta en valor del espacio público, haciendo foco en casos locales y regionales de recuperación donde regía la venta ilegal, flagelo que implica un enorme perjuicio a las arterias comerciales y a las arcas del Estado por la masiva evasión impositiva que genera."Todos los años un contingente de CAME viaja a España para conocer aún más los detalles. Mantienen reuniones y capacitaciones, buscando una sensación diferente", explicó la coordinadora, algo que este Medio ya había comentado en varias oportunidades.Recordemos que Paseo del Centro es el CCA de Rafaela, ya consolidado después de varios años de labor asociativa entre cerca de 50 comercios ubicados en el macrocentro de la ciudad. "El grupo que viaja es muy variado. Quisimos tener representantes no sólo de los comercios. Tenemos personas que componen Paseo del Centro como así también de Paseo Roca, y de otras cámaras, gente del Municipio y del Concejo. Es un abanico muy bueno que lleva a que estos seminarios, que buscan siempre una adaptación a cada una de las ciudades".Ibarra destacó que la intención es poder desarrollar un nuevo Centro Comercial a Cielo Abierto y por otro lado fortalecer el existente. Siempre se realizan eventos o acciones comerciales que tienen que ver con inspiraciones de otros casos, que otorga a los comerciantes distintos contactos para ver cómo se resolvieron algunos puntos o propuestas.Uno de los ítems a desarrollar durante este panel será el éxito de la app llevada a cabo por CAME “Mapa Nacional de la Argentina Ilegal”, una herramienta para ayudar a combatir el crimen organizado que permite realizar denuncias en forma anónima desde cualquier dispositivo pudiendo identificar la ubicación de puestos de venta callejeros, saladitas, venta de mercadería robada, trabajo esclavo, talleres clandestinos, trata de personas, contrabando, corrupción y falsificación de marcas.Esta nueva edición del Seminario Internacional de CCA y bajo el lema “La colaboración público–privada: Asociatividad, identidad y tecnología como factores de crecimiento”, el encuentro tendrá como principal protagonista a la tecnología digital analizando cómo en la actualidad, con una nueva lógica de consumo, su aplicación resulta fundamental para la transformación del comercio minorista.La incursión de las herramientas tecnológicas digitales en nuestro día a día, los cambios de paradigmas comunicacionales y las nuevas costumbres son una realidad de la que no podemos quedarnos ajenos. Está naciendo un nuevo cliente, un cliente digital, y el estar receptivos para saber qué se dice de nuestra marca, o incluso para informarnos de las tendencias del mercado o de lo que hace nuestra competencia, es clave para una mejora continua de nuestros servicios.Entre algunas de las temáticas más destacadas, se abordará la convivencia de una estrategia digital con una tienda física; la importancia de estas plataformas para conocer al cliente y ofrecer una experiencia de compra atractiva; la comunicación personalizada a través del uso de las redes sociales como herramienta de fidelización, y los beneficios y requisitos del e-commerce y las tiendas virtuales.Asimismo, el encuentro contará con disertaciones sobre casos de éxito en la dirección y gestión de CCA que estarán a cargo de expertos del orden nacional e internacional. La puesta en valor del espacio público también será clave en esta edición en la que se analizarán sus beneficios para el comercio urbano y la comunidad; el rol del sector público en la refuncionalización de espacios ocupados y abandonados, y los casos locales y regionales de recuperación donde regía la venta ilegal.