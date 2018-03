Gana o se le puede complicar

Desde esta tarde y hasta la última fecha, todas verdaderas finales. Atlético de Rafaela, que quiere mantenerse en la cima de la B Nacional, visitará hoy a Mitre de Santiago del Estero en uno de los encuentros que le dará continuidad a la 19ª fecha.El juego comenzará a las 17 hs y será arbitrado por el tucumano Luis Lobo Medina. Designación que no cayó bien en la dirigencia albiceleste y durante la semana pusieron el grito en el cielo. Por cierto, será la primera vez de dicho árbitro con la “Crema”.Los dirigidos por Lucas Bovaglio ya no están solos en la punta del torneo, comparten dicha posición con Aldosivi, ambos con 31 puntos, y saben que no pueden regalar más terreno en esta recta final del torneo. Desde atrás son varios los que vienen “empujando” y Agropecuario y Gimnasia de Jujuy, con sus triunfos de ayer, llegaron a las 30 unidades, mientras que Almagro igualó con San Martín de Tucumán (28) y también tiene 30.Por primera vez en el campeonato Atlético suma tres partidos sin poder ganar, y más allá de esto, el DT ratifica la confianza para sus jugadores y vuelve a poner el mismo equipo inicial. El que utilizó en los empates ante Independiente Rivadavia, el “Tiburón” en Mar del Plata y All Boys.Macagno estará en el arco; en el fondo mantiene la línea de cuatro con Blondel, Brundo, Lazzaroni y Dematei; en la mitad de cancha, finalmente Gaggi irá desde el arranque (en la semana probó con Copetti) por el sector derecho y Velázquez por la izquierda, en el doble cinco el capitán Romero y Pittinari; arriba: Klusener y Albertengo.El DT tendrá en el banco de relevos a Nahuel Pezzini, Oscar Carniello, Facundo Soloa, Angelo Martino, Alexis Nicolás Castro, Enzo Copetti y Maximiliano Casa.Mitre de Santiago del Estero es partícipe de la B Nacional por primera vez en su historia, luego de conseguir el merecido ascenso en el último torneo Federal A. Es dirigido por Arnaldo Sialle y necesita, imperiosamente, sumar puntos para escaparle al descenso. Hoy es uno de los seis equipos que estaría perdiendo la categoría.Suma 21 puntos, de los cuales 16 los consiguió en su reducto. No tuvo penales a favor (uno en contra) y le expulsaron cuatro jugadores. Su goleador es Ramiro Fergonzi con cuatro conquistas.Viene de lograr un agónico empate, 1 a 1 ante el Deportivo Morón. En el plantel se encuentran los defensores formados en Atlético, Joel Sacks y Gabriel Tomassini, más Nelson Benítez, otro de los que vistió la casaca albiceleste.El torneo no da respiro. Ayer, Gimnasia de Jujuy derrotó a Brown de Adrogué 2 a 0 como visitante, sumó así su segunda victoria consecutiva, llegó a trece encuentros sin perder y así se prendió en los puestos de arriba. Otro que ganó fue Agropecuario, en Carlos Casares, y por 1 a 0 ante Estudiantes de San Luis. Por su parte, Almagro le ganaba 1 a 0 a San Martín de Tucumán pero Claudio Bieler le dio el empate al “Santo” tucumano y de esta manera el “Tricolor” no alcanzó la punta del torneo.Ezequiel Mastrolia; Hugo Silva, Oscar Piris, Matías Moisés y Franco Ferrari; Martín Pérez Guedes, Juan Alesandroni, Daniel González; Joaquín Quinteros, Ramiro Fergonzi y Javier Grbec.Arnaldo Sialle.Ramiro Macagno; Lucas Blondel, Stéfano Brundo, Franco Lazzaroni y Nicolás Dematei; Enzo Gaggi, Emiliano Romero, Lucas Pittinari y Jorge Velázquez; Gonzalo Klusener y Mauro Albertengo.Lucas Bovaglio.Luis Lobo Medina.Damián Espinoza y José Barranco.17:00TyC Sports Play