CRAR ganó en el debut

El Círculo Rafaelino de Rugby venció ayer a Aguará de Formosa por 40 a 31, como local, en su presentación en el torneo Tres Uniones, que sirve de preparación para el Torneo Regional del Litoral. El equipo rafaelino apoyó en el in goal rival a través de Franco Rosso, Matías Rocchi, Matías Zbrun, Juan M. Imvinkelried y el debutante Santiago Kerstens. Además tuvo un try penal, mientras que Pablo Villar sumó 3 conversiones y Kerstens la restante.En una jornada agobiante, el equipo rafaelino empezó a tener sus primeros minutos de rodaje en el contexto de un partido que fue un poco mejor jugado en el primer tiempo. En estos encuentros iniciales, aún dentro de una pretemporada, el Head Coach Enrique López Durando irá probando distintos jugadores para buscar el mejor 15 cuando empiece el TRL.La formación inicial fue con Matías Rocchi, Martín Zegaib y Federico Monzón; Matías Zbrun y Franco Davicino; Gastón Epelbaum, Leonardo Sabellotti y Juan M. Imvinkelried; Mariano Pizzi y Pablo Villar; Mateo Villar, Pedro Eguiazu, Leandro Galetto, Franco Rosso; Santiago Campos. Luego ingresaron Daniel Espíndola, Gastón Zbrun, Ignacio Rota, Nicolás Gutiérrez, Maximiliano Bertholt, Juan P. Imvinkelried y Gino Catán.CAYO POR EL APERTURAEn cuanto al torneo Apertura de la Unión Santafesina que también tuvo su primera fecha, en el partido de segundo turno en la doble jornada del predio de la Ruta 70, el equipo rafaelino perdió ante La Salle por 22 a 15. Los tres tries de la formación local, con mayor cantidad de jugadores de una habitual Reserva, fueron apoyados por Ezequiel Trepetujen, Franco Tomasso y Esteban Rebaudengo.DERROTA JUVENILEn el inicio del Campeonato Argentino M18, Santa Fe perdió en cancha de CRAI por 35 a 7 ante Buenos Aires. En el seleccionado local fue titular el segunda línea de CRAR, Octavio Capella, mientras que luego ingresaron Gabriel Morales y Tomás De la Riva.