Con Buffon en la lista

Luigi Di Biagio, técnico de Italia, anunció ayer una nómina de 26 jugadores para los amistosos de marzo ante Argentina e Inglaterra, en la que figura el arquero Gianluigi Buffon, que había anunciado su retirada internacional, pero no así el delantero Mario Balotelli, quien tenía chances de regresar. En cambio eligió convocar a dos delanteros de 20 años.

De cara a ambos duelos de fogueo, ante Argentina el 23 de marzo en Manchester, y el 27 de marzo en Londres contra Inglaterra, Di Biagio hizo llamar a tres delanteros, Ciro Immobile, Andrea Belotti y Patrick Cutrone, estos últimos jóvenes promesas del seleccionado.

Autor de 21 goles en 30 partidos esta temporada con Niza, Mario Balotelli tenía posibilidad de estar en la convocatoria de una Italia en reconstrucción, luego del fiasco de su no clasificación para el Mundial ruso. El delantero no juega desde el Mundial 2014.

Para el puesto de arquero, Di Biagio optó por el veterano arquero de la Juventus, pese a que Buffon había declarado, con lágrimas en los ojos, su adiós a la Azzurra nada más caer en el repechaje mundialista ante Suecia.

A sus 40 años, Buffon cuenta con 175 partidos en su selección. Después de haber afirmado con rotundidad que ponía fin a su periplo con Italia, los últimos tiempos se mostró más dubitativo sobre esta posibilidad.



La lista: Arqueros: Gianluigi Buffon (Juventus), Gianluigi Donnarumma (Milan), Mattia Perin (Genoa). Defensores: Leonardo Bonucci (Milan), Giorgio Chiellini (Juventus), Matteo Darmian (Manchester United), Mattia De Sciglio (Juventus), Gian Marco Ferrari (Sampdoria), Alessandro Florenzi (Roma), Daniele Rugani (Juventus), Leonardo Spinazzola (Atalanta), Davide Zappacosta (Chelsea). Mediocampistas: Giacomo Bonaventura (Milan), Bryan Cristante (Atalanta), Roberto Gagliardini (Inter), Jorge Luiz Frello Jorginho (Napoli), Marco Parolo (Lazio), Lorenzo Pellegrini (Roma), Marco Verratti (Paris Saint Germain). Delanteros: Andrea Belotti (Torino), Antonio Candreva (Inter), Federico Chiesa (Fiorentina), Patrick Cutrone (Milan), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Simone Verdi (Bologna).