Unión busca el pase al Pentagonal

Unión de Sunchales intentará esta tarde hacerse de un cupo en el Pentagonal final del Federal A. Para ello, el equipo dirigido por Adrián Tosetto deberá ganarle a Chaco For Ever, en Resistencia y esperar otros resultados, en la séptima y última fecha de la segunda fase del torneo. El cotejo se iniciará en el horario unificado desde las 16.30 y será dirigido por el santiagueño Rodrigo Rivero.Estudiantes de Río Cuarto y Gimnasia de Mendoza, por el Grupo “A”, mientras que Central Córdoba por la Zona “B”, son los equipos que ya se instalaron en el Pentagonal. Por las dos plazas restantes son seis los aspirantes.En el grupo de los sunchalenses resta saber quien acabará segundo y después conocer al mejor de los terceros. Por un lado, Alvarado (10 pts +2), Juventud Unida de San Luis (10 pts +1) y Desamparados de San Juan (8 pts y +/- 0) . En el otro aparecen Defensores de Belgrano (10 pts +5), Unión (10 pts +4), Sp. Belgrano de San Francisco (10 pts +2), Sarmiento (8 pts -4) y Crucero del Norte (7 pts y +/- 0), quienes buscan el segundo lugar, o en su defecto ser el mejor tercero.Cabe recordar que en el grupo B, además de Chaco For Ever y Unión, jugarán: Defensores vs. Central Córdoba; Crucero del Norte vs. Sp. Belgrano y Gimnasia y Tiro vs. Sarmiento.DERROTA DE LIBERTADEn tanto, el ya descendido Libertad de Sunchales perdió el viernes en Pronunciamiento ante el DEPRO por 2 a 1. El gol aurinegro lo convirtió Rui en el inicio, pero luego Meyer y Estigarribia lo dieron vuelta en el complemento.