No hay interés en salvar al empresario López

BUENOS AIRES, 18 (NA). - El ministro de Justicia, Germán Garavano, subrayó ayer que el Gobierno no tiene "ningún interés" en salvar al empresario Cristóbal López y destacó el "importante trabajo" realizado por el saliente director de la AFIP, Alberto Abad, en coincidencia con el abogado del órgano recaudador, Ricardo Gil Lavedra, tras las críticas de Elisa Carrió.

El último viernes, luego de que el empresario demandado por la AFIP por no haber pagado más de 8.000 millones de pesos en impuestos correspondientes a su compañía Oil Combustibles quedara en libertad, Carrió sostuvo que "se trata de un acuerdo de impunidad" y dijo que empezó a "entender algunas cosas que pasan en la AFIP".

El mensaje despachado por su cuenta de Twitter fue leído como una alusión a la renuncia de Abad (que será reemplazado por Leandro Cuccioli) y en este contexto Garavano respaldó el rol de Abad al igual que Gil Lavedra, quien además anticipó que la AFIP "va a apelar a Casación" el fallo que dejó en libertad a López.

Garavano sostuvo que "no hay ningún interés" por parte del Gobierno en ayudar al empresario y señaló que "es un tema que debe resolver la Justicia" y agregó: "Hay un señalamiento de la diputada Elisa Carrió muy fuerte sobre este tema que va en la dirección correcta".

En ese sentido, recordó que Abad "todavía está en funciones" hasta fines de marzo y lo definió como "una de las personas que ha empujado desde la parte institucional este proceso" contra el dueño del Grupo Indalo.

"Ha garantizado esta independencia, este trabajo serio de la AFIP. Al ser temas de tanto volumen, lo que hay que hacer es redoblar los controles internos y estar atentos a que no sucedan cosas extrañas", remarcó el ministro en declaraciones a radio Mitre.

E insistió: "Es importante el trabajo que hizo y hace todavía Abad en la AFIP para tratar de que este tipo de situaciones no se den y dar batalla tanto judicialmente como en el trabajo".

Por su parte, en su calidad de abogado de la AFIP en la causa que implica a López, Gil Lavedra anunció: "Vamos a apelar nuevamente a Casación, porque bajo el pretexto de resolver un procesamiento, la Cámara Federal está volviendo a la cuestión de la competencia y eso ya fue dirimido en Casación".

El dirigente radical recordó que la Justicia ya había dictaminado que el caso "excedía una mera infracción tributaria y era un delito pergeñado por funcionarios públicos que habían establecido un sistema por el cual Cristóbal López podía no pagar nunca el impuesto a los combustibles y así financiar a sus empresas".

Asimismo, el ex legislador nacional aseguró que "la calificación no tenía que tocarse", en alusión a la decisión de la Cámara Federal de cambiar la carátula y pasarla de "administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública" a "apropiación indebida de tributos".

Además, el letrado destacó "la convicción y fortaleza que tuvo Abad en la persecución de este caso".

La diputada nacional de la Coalición Cívica-ARI Paula Oliveto, estrecha colaboradora de Carrió, se sumó a las críticas y consideró que el empresario quedó "al borde de la impunidad" y lanzó una advertencia a Cuccioli.