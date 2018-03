Periodista "mandó al frente" a una colega

Información General 17 de marzo de 2018 Por Redacción

Puede gustar, o no, el estilo periodístico de "Baby" Etchecopar, pero lo que no se puede decir es que no tiene una "lengua filosa", sobre todo cuando lo atacan de alguna manera. En esta ocasión quien estuvo frente a la mira fue su colega Mercedes Ninci, otra periodista que tampoco se guarda nada a la hora de informar determinadas situaciones. Mirá un video.