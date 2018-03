Concejo: aprueban sobre tablas el pedido de fetos en cañerías

En la sesión de ayer que duró casi tres horas en el Concejo se aprobaron 11 proyectos, destacándose el proyecto de resolución de Silvio Bonafede, solicitando informe Aguas Santafesinas por los dichos de su par Leonardo Viotti sobre la existencia de fetos en las cañerías de ASSA. Se trata de un proyecto presentado, que no estaba dentro de los despachos de comisión, y se trató sobre tablas con un polémico debate, que ya se había recalentado previamente por otros temas abordados. De común acuerdo se modificaron algunos de los considerandos para que si se encontraron cañerías con fetos y si se admitiera su existencia (poco probable a esta altura de los acontecimientos) se avanzará en la investigación.

Bonafede expresó que "si lo que dijo Leo en la radio que le dijeron los empleados es de extrema gravedad, amerita una consulta a Bonet (preside el directorio de ASSA), confirme o no los dichos. Debe haber un protocolo a seguirse porque es una cuestión penal".

La respuesta vino de Viotti, citando una nota de Clarín del 17 de febrero pasado estimando unos 500.000 abortos cada año. "En abril de 2017 en Rafaela encontraron un feto en el relleno sanitario que fue denunciado, sumado a otros 2 casos de fetos en cañerías publicado hoy (por ayer) por un diario local (en el panorama político de LA OPINION) ocurridos uno hace 30 años y el restante recientemente".

Citó casos de fetos encontrados en el Hospital Cullen de Santa Fe, el río Paraná en Rosario, Bigand, Paraná, Oberá, Concordia, Piamonte, Córdoba, Carlos Paz, Patagones. "Desconocer una realidad sobre mis dichos en la radio, contando lo que me dijo un empleado de ASSA, pero no dije cantidad, fecha ni datos sino que se tapan cañerías con un montón de cosas y con fetos. Invito a investigar los casos para que la realidad sea escuchada".

Bonafede le contestó: "busca desviar la discusión, es lamentable; hagámonos cargo, las cifras de abortos ilegales no sabemos cuántos son; quiero saber si es real lo que dijo, dónde están, que se hizo, pero no desviemos la atención por los dichos".

Viotti aclaró que "me hago cargo de lo que dije, no tengo la información precisa sino lo hubiera denunciado; lo de Clarín es una estimación. No es desviar el foco, es real y eso me dijeron".

También opinó Jorge Muriel: "es delicado, lo ideal es que no lo diga si no tiene pruebas porque la persona se va a desdecir. Nuestra representación es de doble responsabilidad: hay que denunciar y la obligación constatar que los dichos son veraces para ir a la Justicia. Lamento que Rafaela esté en los medios nacionales, de lo contrario lo vamos a apoyar".

Menossi expresó que "hay ilícitos que no se comprobaron contra el Municipio. Lo que dijo (Viotti) es grave, no hay que matar al mensajero, atender esta situación desde las áreas municipales. Le creo que se lo dijeron, pero no estuvo bien manifestarlo en un lugar público porque hay que tener pruebas".

Visintini sostuvo que "de 11 proyectos, 10 fueron una disputa entre los gobiernos provincial y municipal en una sesión larga, no haciéndose cargo de los problemas y que la culpa es del otro, me cansé. Apoyo a Viotti, no tiene las pruebas, el delito es no contar y hay que cambiar como sociedad".

Garrappa resaltó "la función del concejal que es una responsabilidad constitucional en pos de la ciudadanía. No fue responsable estas declaraciones en los medios porque hay que tener información precisa".

A decir verdad, Viotti se extralimitó en sus declaraciones en la radio, especialmente porque hay que sostener esta denuncia, que si fuera cierto es grave, aprovechando la sagacidad de un veterano de la política como es Bonafede para presentar este proyecto. Si el radical tuviera las pruebas suficientes debe presentarlas en la Fiscalía.



OTROS PROYECTOS

* Nodo Rafaela: fue presentado por Bonafede expresando que "esta estructura de los nodos con el gobierno socialista son megas, con cantidad de funcionarios y personas; lo que ganan porque es el acceso a la información pública. Se hacen trámites jubilatorios y para el DNI". A partir de ahí se armó un cruce innecesario con Lisandro Mársico, al que también se sumó Muriel, con pases de facturas y chicanas políticas.

* Pulverizaciones en el Aero Club: a cargo de Marta Pascual, mencionando que "vecinos de la zona advirtieron un tractor en el Aero donde se cultiva soja, terrenos alquilados al Municipio, frente a la presencia de barrios y zona recreación con la pileta; los vecinos se alarmaron, con qué pulverizaban y los agroquímicos es una deuda pendiente".

* Concientización del Autismo: Viotti dijo que "en Rafaela existen muchos chicos con autismo, Marcia Tamagnini es madre de Nacho que integra el grupo de padres. Hay una ley provincial sobre autismo y los padres hacen el pedido sobre la ejecución de esta norma: el diagnostico precoz de la enfermedad, la figura del acompañante terapéutico, no hay inserción social, sin campañas, sin actividades deportivas".

* Iluminación en la Terminal: Mársico señaló que "en la Terminal hay sectores que no están iluminados como el estacionamiento; hace 2 años hicimos pedido de informes, el concesionario tiene que arreglar y el Municipio deja hacer, sumado al pavimento y la parquización. Por no ser duros, se deja a la gente desprotegida. Por incumplimientos reiterados se puede terminar la rescisión". Se sumó Bonafede para decir que "estuve hablando con Hernán Gunzinger, quien dijo que están colocadas algunas luminarias y hay pedidos para poner otras con tecnología LED; nos espera a la noche desde el 29 de marzo. Se quejó porque de pagar 15 mil de EPE pasaron a 74 mil".

* Geriátricos: Bonafede solicitó la cantidad de geriátricos con una inspección y clausurarlo si fuera necesario, las personas merecen tener una vida digna. La Provincia puede aumentar el cupo del Hogar de Ancianos porque hay solamente 50 camas desde hace 50 años. Se puede ampliar las camas cuando se vaya el Hospital al nuevo lugar".

* Eliminar giro a la izquierda en Bv. Santa Fe: Bonafede dijo que "es un caos desde Constitución hasta Río de Janeiro; hablé con Carlos Maina y se comprometió luego de la intervención en Fanti".

* Rotulación de productos de limpieza fraccionados: Viotti sostuvo que "es importante, hay cantidad de chicos por ingerir creyendo que era una gaseosa o un jugo, pero era removedor de sarro; esta normativa es sencilla para evitar que más chicos sufran este tipo de accidentes, con una simple etiqueta, identificación con la cruz roja de San Andrés"

* Equipos territoriales: lo presentó Pascual aclarando que "queremos tener mayor conocimiento para aportar, no para criticar; las políticas sociales son una herramienta para los barrios más vulnerables y detectar las problemáticas".

* Registro local de cáncer: Bonafede expresó que "no poder hacer en salud ninguna estrategia si no tenés números. El padre del periodista presente (por quien firma esta crónica) publica hace tiempo en LA OPINION que Rafaela necesita un centro de radioterapia. Los datos deben ser aportados por la Asociación Medica, Hospital y clínicas privadas".

* Desmalezar lotes en el Zazpe: el autor del proyecto fue Mársico: "el Municipio debe proceder contra los poseedores de los distintos lotes que tienen el boleto compra-venta, pero la escritura es de la Provincia. Que vengan los funcionarios y traigan planillas; sino viene por las buenas, los hacemos venir con intimaciones".