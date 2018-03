"Mosconi Soho" o la fiesta de San Patricio

No podía haber elegido una fecha mejor el grupo de bares y restaurantes para cerrar este primer ciclo del ya instalado "Mosconi Soho": el día de San Patricio, el santo Patrono de Irlanda que se celebra cada 17 de marzo y que se asocia con un mayor consumo de cervezas y en lo posible en un entorno "verde" por la bandera de ese país europeo. "Será nuestra despedida al menos por este verano, estamos preparados para una gran fiesta. Estamos muy conformes con el resultado de las tres ediciones anteriores que se hicieron en días viernes y ahora, elegimos el sábado para cerrar esta experiencia muy positiva que demuestra que se puede trabajar juntos entre bares y restó, con el apoyo de la Municipalidad por supuesto", expresó ayer uno de los organizadores de este paseo gastronómico.Así, esta tarde se cerrarán otra vez al tránsito las calles Belgrano, entre Sargento Cabral y San Lorenzo, y estas dos últimas entre Necochea y Belgrano, para montar la escena que desde la nochecita recibirá a miles de personas. Las tres ediciones anteriores se llevaron a cabo los viernes por la noche con gran convocatoria de público y buen clima, un aliado necesario para garantizar el éxito."Hay opciones para todos los gustos y bolsillos. El objetivo es que todos puedan venir, disfrutar, comer y pasarla bien en familia o con amigos. La ciudad afortunadamente ha aceptado esta alternativa y la zona también, puesto que mucha gente de localidades vecinas reserva y viene a este lugar de encuentro y entretenimiento", agregó el organizador consultado. "Quizás porque es sábado a la tardecita se acerque gente a tomar algo, después se retire y vuelva a la noche. Es un día donde todos tienen más tiempo para compartir sin obligaciones", agregó.Así, una vez más los bares y restó asociados en este desafío colectivo coparán las calles con mesas, sillas y livings, con la fiesta de San Patricio como una causa que movilizará a los amantes de las cervezas que festejan con cualquier excusa que justifique un liso o una pinta en tiempos de auge de las cervecerías artesanales.Mostaza, Barking Dog, Bacan, El Cuarto, Casa de Esteban, Anís del Mono, Cugini y Lorenzo House son los bares que iniciaron esta innovadora iniciativa y que luego sumaron a otros comercios del sector enclavado en barrio Mosconi, lo que explica el nombre elegido."Las calles van a estar vestidas de verde. Habrá DJ que van a aportar mucho ritmo y clima de fiesta al Mosconi Soho. Habrá promotoras de Heineken que viene con su equipo de Buenos Aires para sumarse a esta movida, incluso van a regalar remeras y gorras en una barra exclusiva. La idea es salir de la rutina y hacer algo especial", explicó Martín Sassia, de Casa D`Esteban.Comidas especiales, barras móviles, shows y otras sorpresas integran el menú de esta edición que esta vez se extenderá de 19:30 hasta las 4 AM del día siguiente, aunque en realidad a esa hora se corta la música y se comienza a despejar la calle.LA FIESTADeclarado feriado nacional en Irlanda 1903, el Día de San Patricio nació como recordatorio y homenaje de la fecha de muerte del Santo, el único día durante el cual los cristianos de antaño tenían permitido dejar de lado sus restricciones de consumo de bebida y comida. Como resultado, la festividad es hoy equivalente a la consumición excesiva de cerveza; no sólo en Irlanda, sino también en países que cuentan con una marcada presencia irlandesa, producto de la multitudinaria migración del siglo XIX.En Argentina, por ejemplo, se encuentra la quinta comunidad irlandesa fuera de Irlanda, con aproximadamente dos millones de argentinos con orígenes de ese país, y no es inusual que, en las grandes ciudades como Buenos Aires, Córdoba y Rosario, la gente celebre con el color verde, los leprechauns, el trébol de tres hojas y por supuesto, la cerveza.El día de San Patricio se encuentra dentro del período de la Cuaresma, que obliga a los católicos a realizar ayunos o restricciones en sus comidas y especialmente en el consumo de bebidas alcohólicas. Sin embargo, se les permite romper este ayuno durante las celebraciones del Día de San Patricio: esta es una de las causas por las cuales, en sus orígenes, el día de san Patricio se asoció con el consumo excesivo de bebidas alcohólicas, especialmente cerveza."La verdad sobre la Cuaresma, como cualquier irlandés sabe, es que durante el día de San Patricio se suspende" lo sintetizó Bono, el cantante y líder del grupo U2.