Sensaciones y sentimientos

NO LOS LLAMEMOS ACCIDENTES

Las manos accionaron sin dudas sobre la dirección del volante. Colocaron al vehículo en el carril opuesto, el izquierdo según su línea de conducción. En ese momento quien conducía tuvo la cabal confirmación de que debía adelantarse a dos camiones y de que ese punto móvil que ahora estaba enfrente iba a agrandarse al término de pocos segundos. Los necesarios, pensó, y mantuvo la línea de marcha: no necesitaba establecer si debía ponerlo en quinta o ya estaba. Rápidamente los dos camiones fueron quedando atrás mientras el punto móvil que iba por su mismo carril aumentaba su tamaño. Con la misma decisión que ejecutó el adelantamiento volvió a la mano derecha. La mirada hacia adelante le confirmó la idea de libertad, no había vehículos delante del suyo.

Interiormente le molestó la conocida ratificación de que esa ruta no sea todavía autopista. No era un detalle importante; su automóvil respondía fielmente a esa maniobra y a otras similares. Sus manos y reflejos estaban preparados para estos movimientos que verdaderamente eran de rutina. Sabía cabalmente que en la situación de que el vehículo que lo precediera estuviera adelantándose a otro, podría ponerse a su cola y ejecutar el doble “sorpaso” casi en un mismo movimiento.

Algunas veces los acompañantes hicieron objeciones a ese modo de conducir. Había contestado que el auto pedía esa velocidad. Ellos le habían avisado entonces que cuando las las rutas son “antiguas”, su ancho se puede considerar escaso, y se aumenta la posibilidad de tener accidentes.

¿Lo son?

El diccionario dice que “accidente” es un suceso eventual que altera el orden de las cosas, dando por entendido que eso es así, cuando no se ha contribuido a su producción.

Existe la sensación de que el tiempo -como la vida- es muy breve, de que hay que llegar cuanto antes a destino, y también de que es injusto que las rutas no estén todas preparadas para ir a más velocidad que uno quiere, esté permitida o no. Y de que los reflejos propios son de total confianza, como los frenos. Al fin, esas maniobras son frecuentes y las posibilidades de inconvenientes sorpresivos son muy pocas. O nulas.

Hay colisiones de consecuencias mucho peores que los choques entre vehículos: son las gramaticales; ésas que disfrazan de casualidad lo que ha ocurrido por imprevisión o por pensar que siempre la suerte estará de nuestro lado.

Estos verdaderos impactos -los que suceden cuando se enfrentan la realidad y los deseos- nunca son mostrados en los diarios, porque sus heridos -tan importantes como los humanos- son el sentido común y la necesaria prudencia. Se piensa que no existen porque casi nadie toma en cuenta que, antes que los vehículos, los que habían colisionado habían sido la prudencia y la voluntad.

Se hace necesario entonces que les demos su verdadero nombre, porque no son “hechos eventuales”

-como los define el diccionario- cuando se percibe desde el inicio que la maniobra es riesgosa.

Los choques y los vuelcos, en la mayoría de los casos, podrían haberse evitado con sólo haber tenido un instante de serenidad y previsión. No se los debe llamar accidentes; esa es una palabra que anestesia la idea de falta de responsabilidad.

Hay dos amores que, si coinciden temporalmente, dejan poco futuro, mucho dolor y el sabor de que algo, o mucho, no se podrá ya cambiar: son el amor propio y el amor por la velocidad.