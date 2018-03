"El vecino de la ciudad padece la inseguridad y la falta de agua"

Vanesa Macagno tiene 33 años y hace 10 años que trabaja en el Municipio local. Comenzó a trabajar en la Secretaría de Gestión y Participación, como administrativa, y desde hacía 5 años estaba en la recepción de Intendencia, a las órdenes de Castellano.Desde hace unos 20 días, y en la nueva estructura del Área de Vecinales, el intendente Luis Castellano la colocó como nueva coordinadora en la relación que el Estado local genera con las autoridades barriales. Quienes la conocen, quienes están muy cerca de sus tareas, la califican como una profesional muy responsable y dispuesta para todo tipo de tareas.Para ella "es todo un desafío", según expresa, con aún pocos días en su nueva función: "yo vengo haciendo trabajos administrativos, me han acompañado siempre en mis trabajos, pero ahora me toca estar frente a un equipo, a un área, y eso es un enorme desafío. Es poner todas mis ganas y energías, todos los días", le dijo a LA OPINION.Macagno proyectó en sus primeras horas al frente de las vecinales una línea de trabajo. Respaldada de inmediato por el propio Intendente, destacó cuáles eran sus metas: "una de las cuestiones que hablé con el Intendente al momento de aceptar, diseñé un poco mis metas de trabajo y vamos a acompañar al vecinalista, al vecino en su reclamo, en sus gestiones barriales. Poder destacar estas gestiones que hace el vecinalista ad honorem, porque esa también es una cuestión a destacar por la persona que trabaja en su barrio en pos de un mejoramiento de su barrio, de que esté lindo, bien y acondicionado. Vamos a potenciar y a acompañar a esa persona, acercar el Municipio al barrio, ya que a veces hay sectores más alejados, donde se les complica llegar. A veces parece una cuestión menor, pero es así", explicó la ahora funcionaria.En tanto, destacó que "el vecinalista es nuestro vínculo, nuestra llegada al barrio" y prometió "respaldaré" esa relación para poder avanzar juntos con los trabajos: "esa es la relación que tenemos que fortalecer. En tanto, debemos dar respuestas, que no siempre es un 'sí'... A veces no se puede y debemos decirles que no podemos, pero dar esa respuesta para que ellos sepan todo. Poner los plazos, decir qué se puede hacer en un mes, o en un año, pero dar esa respuesta. No queremos que el vecino esté angustiado o malhumorado porque el Municipio no le dio esa respuesta. Mi idea es estar en contacto con todos", dijo al respecto.A la gran mayoría de los habitantes de Rafaela le afecta la inseguridad. En menor medida, y ya focalizando en algunos barrios muy puntuales, el otro gran problema es la falta de agua. O de un servicio intermitente, no tan eficaz que en el verano, se potencia al extremo. "La inseguridad y la falta de agua son el norte del vecino hoy en día. El tema de la seguridad es muy delicado, estuvimos haciendo reuniones en el 2 de Abril y en el barrio Mora por la iniciativa de los vecinos. En tanto, el agua es otra cuestión fundamental, y más con el verano que pasamos", dijo Macagno y agregó: "en definitiva, cuando terminás hablando con ellos, las respuestas no son negativas. Comparan nuestra ciudad con otras y destacan que la ciudad es muy linda, limpia, ordenada. Sabemos que faltan cosas, se pueden hacer mejor las cosas, y en eso vamos a trabajar", expresó."Hay cosas que me sorprendieron para bien. La buena relación que tienen los vecinos con los vecinalistas, con los que ya estuvieron. La mayoría de los reclamos son básicos, solucionables. Obviamente vamos a solucionarlos, pero por lo general no son muy extremos los reclamos que tuvimos en este corto tiempo", argumentó.Con este cambio en Vecinales, el Intendente busca rubricar aún más un área clave en el vínculo con el vecino. Recordemos que Melina Engler se desempeñaba al frente de esta Area, quien dispuso de un traslado a la Secretaría de Desarrollo Social para cumplir funciones en el marco de los trabajos que realizan los Equipos Territoriales en el abordaje de situaciones vulnerables, en los distintos sectores de nuestra ciudad. Fue luego que la propia Engler había presentado una nota, a fines de enero, solicitando el traslado del área de Vecinales -depende de la Secretaría de Gobierno y Ciudadanía- a la cartera de Desarrollo Social que está a cargo de Brenda Vimo.En tanto, todavía no se juntaron Macagno y Engler, para ponerse de acuerdo en algunas cuestiones de trabajo.