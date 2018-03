EL SOEM pide ampliar la planta permanente

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - En la tarde de la víspera el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales-SOEM- de esta ciudad hizo público el contenido de la circular Nº 1082/2018, a través de la cual se dan a conocer varios reclamos que la organización gremial elevó al Departamento Ejecutivo Municipal, y cuyo contenido reproducimos a continuación.

"Mediante nota remitida al Intendente nuestra entidad plantea una serie de reclamos que venimos realizando desde hace bastante tiempo y no son resueltos por lo cual se solicita una inmediata solución para evitar que se tomen distintas medidas gremiales que pudieran realizarse.

"Debido a que se han jubilado en el último año y medio 29 trabajadores y se encuentran otros 7 agentes pronto a realizarlo, además otros 5 comenzarán su trámite y lo realizarán en el transcurso del año, si a esto, le agregamos que 4 trabajadores fallecieron hace un total de 45 agentes.

"Si analizamos la situación de contratos precarizados y en condiciones fraudulentas que asciende a 60 aproximadamente, mucho de los cuales se encuentran desde hace varios años, además de casi 150 personas de la planta de personal contratado Transitorios en algunos casos con antigüedad de hasta 10 años sin considerar el el tiempo contratado en condiciones fraudulentas y precarizadas sin ningún tipo de cobertura social y previsional creemos que debe buscarse una solución definitiva al respecto ya que a pesar de algunos retoques en los números las distintas gestiones han dejado de lado medidas de fondo que resuelvan una situación irregular e ilegal que afecta a muchas personas como así también al Municipio por las consecuencias que podría generar desde el punto de vista legal y laboral.

"En este sentido proponemos acordar la ampliación de la planta de personal permanente y mediante un programa de efectivizaciones a acordar entre el Municipio y nuestra organización sindical su pase a planta.

"Por otro lado y con relación a las condiciones que se contrata al personal consideramos que existe un trato discriminatorio, de injusticia social como así también irregular. Nos referimos a los montos que perciben algunos contratados.

"Tal cual lo establece nuestro Estatuto se debe ingresar con el monto equivalente a la categoría 8 del Escalafón Municipal ($13854), pero actualmente existen numerosos contratados que perciben sumas muy superiores a las citadas ($22600, $ 27000, $ 31200, $ 33200) lo cual genera una situación de trato discriminatorio e injusticia, además del malestar generalizado entre el personal.

"Otra situación que genera falta de equidad, desmotivación, malestar como así también daños morales con los cambios de sectores, algunos en forma brusca, sin ningún motivo para realizarlo que durante el último tiempo vemos que vienen ocurriendo en algunos casos a veces porque a algún funcionario no le gusta la cara o el color del trabajador. Creemos que en un ámbito de respeto mutuo como el que existe entre los trabajadores y las autoridades no debería existir ya que generan situaciones no deseadas por nadie.

"También creemos una situación innecesaria y falta de igualdad, como así también el incumplimiento de lo establecido en nuestro Estatuto – Ley 9286 cargos que se cubren con personas externas y/o tercerizaciones de trabajos, cuando podría realizarse con el plantel municipal, lo cual además de dignificar el trabajo y obtener una mejora para el trabajador significaría un importante ahorro de recursos para el Municipio porque todos sabemos que realizarlo en forma particular tiene un costo muy superior, a veces alevoso si comparamos con lo que percibe un trabajador municipal.

"Finalmente solicitamos la puesta en marcha del Comité Mixto de Salud y Seguridad en el Trabajo, como así también la Junta de Disciplina y Reclamos creados mediante las normas correspondientes y que por razones ajenas y que desconocemos no vienen funcionando desde hace mas de 2 años, lo cual nos permitirá trabajar en forma conjunta y mejorar las condiciones laborales, seguridad, en materia de salud y analizar las distintas situaciones que puedan generarse en el ámbito.

"Ante esta situación se solicita una inmediata respuesta a los distintos reclamos lo cual mejorará el ámbito laboral y personal mejorando la calidad y el bienestar de las personas, como así también en la prestación de los servicios a la comunidad".