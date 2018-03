Atlético: Bovaglio repite a los once por tercera vez

Hace tres que no puede ganar pero el técnico de la “Crema” le ratifica la confianza al equipo que se mantiene como líder del torneo. Hoy, último entrenamiento y luego, viajan a Santiago del Estero para jugar mañana, 17 hs., por primera vez ante Mitre.

FOTO LA OPINION EQUIPO DEFINIDO. / Lucas Bovaglio dialoga con los once que arrancarán mañana en Santiago del Estero desde el minuto inicial.

El entrenador de Atlético de Rafaela, Lucas Bovaglio, no realizará modificaciones para visitar el domingo a las 17 a Mitre de Santiago del Estero, por la décima novena fecha de la B Nacional, respecto de la formación inicial que comenzó jugando en el empate 1-1 ante All Boys.

Si bien la “Crema” sumó apenas tres puntos de los últimos nueve que puso en juego el torneo, el DT le ratifica la confianza y vuelve a apostar por los mismos nombres, y esquema.

La única duda que había planteado Bovaglio con lo ensayado en el entrenamiento futbolístico del miércoles era saber si mantenía a Enzo Gaggi, quien arrastra una carga muscular, o si aparecía en su lugar Enzo Copetti.

Sin embargo, el “Conejo” se mostró recuperado y seguirá entre los 11 iniciales. Copetti estará en el banco de los relevos.

De esta manera, de no mediar inconvenientes, la “Crema” formará con Ramiro Macagno; Lucas Blondel, Stéfano Brundo, Franco Lazzaroni y Nicolás Dematei; Gaggi, Emiliano Romero, Lucas Pittinari y Jorge; Gonzalo Klusener y Mauro Albertengo.

Atlético suma 31 puntos en la tabla de posiciones, es uno de los líderes junto a Aldosivi, y el de este domingo será el tercer partido consecutivo que Bovaglio utiliza dicha formación inicial.

En el banco de suplentes estará el arquero Nahuel Pezzini; el defensor Oscar Carniello; los mediocampistas Facundo Soloa, Angelo Martino, Copetti y Alexis Nicolás Castro; más el delantero Maximiliano Casa.



La peor visita. Hasta aquí, Atlético de Rafaela es el mejor equipo en condición de visitante. La “Crema” ganó cinco de los ocho que jugó afuera del Monumental, con tres empates y sólo una derrota. Anotó 16 goles y recibió 7. A pesar de los números, fríos por cierto, la versión futbolística de Atlético es superadora en cada presentación lejos de Rafaela. Sin dudas que es una visitante que nadie quiere recibir.