Fuerte intervención del BCRA para atar al dólar

Vendió 413 millones para contener la divisa. En lo que va del mes ya se desprendió de U$S 723 millones.

BUENOS AIRES, 17 (NA). - El Banco Central desembolsó ayer US$ 413 millones, la suma más alta en siete meses, para controlar el valor del billete norteamericano, que cerró a $ 20,53 para la venta, aunque arrancó la jornada con fuerte impulso alcista, que amenazó con alcanzar un nuevo récord. Si se computan todas las intervenciones realizadas desde el lunes de la semana pasada, el BCRA se desprendió en total de US$ 935 millones.Con esta fuerte intervención, las reservas internacionales del BCRA finalizaron en 61.686 millones, disminuyendo 265 millones respecto al día anterior. De acuerdo con las cotizaciones promedio publicadas por la entidad que preside Federico Sturzenegger, el dólar arrancó la jornada a $20,66, para bajar a $20,60 a las 13:00 y terminar con una tendencia descendente.En una plaza con fuerte actividad, el volumen en el segmento de contado superó los 1.091 millones de dólares, la segunda marca más alta del año y en el mercado de futuros sólo se registraron 2 millones. Los precios registrados en el inicio de la operatoria encendieron las señales de alarma en la autoridad monetaria y por eso salió rápidamente a apuntalar la oferta de billetes para cortar la tendencia alcista.El valor más alto del billete se registró el 7 de marzo pasado cuando cerró a $20,69, tres centavos por encima de los 20,66 pesos que tocó al inicio de esta jornada. Desde el lunes de la semana pasada, el Central realizó desembolsos por encima de los U$S 522 millones para evitar que la cotización supere los $ 20,60 y esa estrategia se confirmó este viernes con otra decidida participación en la plaza.En comparación con el viernes pasado, el billete registró una baja mínima de un centavo. "Una fuerte y agresiva intervención del Banco Central derrumbó la cotización del dólar mayorista desde máximos en 20,389 pesos hasta mínimos en 20,19 por unidad", explicó el operador cambiario Gustavo Quintana.La plaza minorista se movió al ritmo impuesto por el mercado mayorista, donde el billete retrocedió 16 centavos, al cotizar a 20,21 pesos.En el mercado de futuros del ROFEX se operaron 642 millones, de los cuales el 30 % se operó para fin de mes a 20,37 pesos, con una tasa implícita del 21,08% y el plazo más largo fue diciembre, que cerró a 23,97 pesos a una tasa del 20,9%. En el mercado ilegal, el blue subió tres centavos a 20,85 pesos.