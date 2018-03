Advierten que meta de inflación no se cumplirá

BUENOS AIRES, 17 (NA). - El ex presidente del Banco Nación Carlos Melconian y el economista ultraliberal Miguel Angel Broda coincidieron ayer en que la nueva meta de inflación del 15% prevista por el gobierno está "muerta, es de cumplimiento imposible", tras conocerse índices del INDEC del primer bimestre.Además, recomendaron no dejar "atrasar la cotización del dólar para impedir un alza de precios", y que el Banco Central deje de intervenir en el mercado cambiario.Broda dijo que esa meta inflacionaria es de "cumplimiento imposible", y recomendó cambiar la del 2019, en el marco del año electoral que se viene". "La inflación será un 30% mayor que la meta", dijo Broda, quien estimó que se ubicará entre el 20% y 21%, y señaló que el tipo de cambio "va a moverse al ritmo de la tasa de inflación". El economista desaconsejó que el gobierno adopte un "tipo de cambio fijo: no se puede tener nada nominal fijo con una inflación del 20%".Broda aseguró que en diciembre último, el Gobierno "ha recalibrado su programa económico y, así, disminuyeron los riesgos de una crisis macroeconómica". Consideró que desde diciembre el gobierno cambió la política económica, al señalar que ahora "hay una política al servicio de la estrategia política de la reelección, de control de daños, de evitar dolores de cabeza".Por su parte, Melconian advirtió que la meta de inflación del 15% "murió el día que nació", y recomendó "no tentarse en clavar el dólar a 20 pesos" para contener los precios. "La inflación no baja todo lo que hace falta. No es que la meta del 15% es inalcanzable, el 15% no nació. El 15% murió el día que nació", enfatizó el economista.En declaraciones a un canal de noticias, Melconian subrayó: "El nivel de actividad (económica) es modesto, pero debiera continuar; la inflación no va a 15%, pero debiera seguir bajando; el tipo de cambio no debiera atrasarse".El ex presidente del Nación se rotuló como "un respetuoso del mercado", y sostuvo que el dólar es "libre en términos generales".