Malestar de la AFIP

BUENOS AIRES, 16 (NA). - La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) consideró ayer un "escándalo" el cambio de carátula en la causa por evasión contra el empresario kirchnerista Cristóbal López, por lo que ya analiza apelar esa decisión judicial, confiaron fuentes del organismo.

"La sorpresa no es que hayan liberado a López y a su socio Fabián de Souza; el escándalo es que hayan cambiado la carátula" de la causa, indicaron las fuentes consultadas por la agencia NA.

Fuentes del organismo de recaudación -aún conducido por Alberto Abad pero al frente del cual asumirá Leandro Cuccioli desde el primero de abril- advirtieron que López había logrado con las apelaciones que la causa fuera a parar desde el juez Julián Ercolini, del fuero Penal Tributario, al federal, con lo cual la petrolera Oil no podía entrar a la moratoria.

"Con la decisión de la Sala 1 de la Cámara Federal, que fija que no es un delito de defraudación, les abren de nuevo las puertas a la posibilidad de entrar a una moratoria", se quejaron los voceros. Señalaron que el organismo está analizando el cambio de carátula, que pasó de "administración fraudulenta" a "apropiación indebida de tributos", con la intención de apelar ante la Cámara de Casación nuevamente, para sostener su tesis de que Oil "defraudó al Estado".

Explicaron que la decisión de la cámara de cambiar de carátula la causa "implica una reducción de la deuda y la posibilidad de pagar en muchas cuotas".