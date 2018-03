Lagarde elogió el Pacto Fiscal y el gradualismo

BUENOS AIRES, 17 (NA). - El presidente Mauricio Macri recibió ayer a la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, en la Quinta de Olivos, para realizar un repaso de la actualidad económica de la Argentina y de las proyecciones a futuro, lo cual derivó en elogios al Pacto Fiscal y al gradualismo.El encuentro entre el mandatario y la economista francesa duró alrededor de 50 minutos, es decir 20 más de lo previsto, e incluyó la presencia del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne."Fue un honor reunirme con el presidente Mauricio Macri. Lo felicito por las importantes reformas que su administración ha realizado y por el liderazgo en la Presidencia argentina del G20", manifestó la funcionaria a través de su cuenta de Twitter.Durante el encuentro, se repasaron los actuales indicadores económicos del país y las proyecciones de cara al futuro, ante los cuales la titular del organismo crediticio elogió la tarea del Gobierno especialmente en lo que se refirió al Pacto Fiscal y el gradualismo con que se implementan varias políticas, según supo NA.La comitiva de Lagarde contó con la presencia del director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Alejandro Werner; el jefe de la División de América del Sur II y titular de misión para la Argentina, Roberto Cardarelli; y el vocero del organismo, Gerry Rice.Sin embargo, ninguno de los tres formó parte del encuentro que se llevó a cabo en la Residencia Presidencial de Olivos.En su única actividad pública en el país, en la Universidad Torcuato Di Tella, la francesa destacó las medidas impulsadas por el Gobierno de Macri. "No se ataca al déficit fiscal brutalmente sino contemplando la capacidad de la economía argentina y de la sociedad para responder. Los ortodoxos podrían argumentar que sería mejor que se haga más rápido, pero en tanto haya decisión y voluntad y se reduzca en un punto el déficit fiscal primario sería un gran logro también", manifestó la directora del FMI en esa ocasión.Respecto al Pacto Fiscal, había celebrado que "muchos países tienen políticas fiscales sólidas a nivel federal, pero controlan poco lo que sucede a nivel provincial".En la casa de altos estudios, la economista también había descartado que su visita estuviera vinculada con préstamos del organismo para el país: "Tengo el privilegio de visitar a las autoridades argentinas como lo hago en otras partes del mundo. Quedó claro, ¿no? Sin ambigüedades. No estoy acá para negociar ningún tipo de programa ni vengo en calidad de prestar. La Argentina no necesita eso y tampoco lo pidió".ALMUERZO CON DUJOVNELagarde compartió ayer un almuerzo con el ministro Dujovne y diversos economistas, quienes elogiaron el "gradualismo fiscal" del gobierno, aunque plantearon dudas por el "elevado endeudamiento externo". Dujovne fue el organizador del encuentro en su casa del barrio porteño de Belgrano y participaron también Ariel Sigal, jefe de Gabinete del Ministerio, y Laura Jaitman, la funcionaria que actúa como nexo entre el gobierno y el G-20.A la reunión, invitados por el propio Dujovne, concurrieron los economistas Miguel Bein -ex asesor de Daniel Scioli-, Pablo Guidotti, Daniel Artana (FIEL), Miguel Kiguel (director de Econviews), el ex ministro Roque Fernández, la directora ejecutiva de Cippec, Julia Pomares, y el rector de la Universidad Torcuato Di Tella, Ernesto Schargrodsky. Los economistas destacaron la política de gradualismo fiscal del gobierno y, en este punto, remarcaron como hechos positivos la baja del gasto público nacional y el ajuste en las provincias, según pudo saber NA.Asimismo, los economistas invitados no mostraron mayores disensos a la hora de describir el rumbo económico, aunque expusieron su preocupación sobre la fuerte dependencia del endeudamiento externo. Advirtieron, además, que los cambios en las condiciones internacionales podrían afectar al país por el aumento en el costo del crédito.Según se informó, degustaron en el almuerzo un plato de salmón y vegetales que pidió la propia directora del FMI.AGENDALa agenda de Lagarde en la Argentina incluye la participación en la reunión de ministros de Finanzas y presidentes de Bancos Centrales que se llevará a cabo el próximo lunes en el marco de la Presidencia argentina del G20.Antes de volver a la sede del FMI en la ciudad estadounidense de Washington, junto a su marido, el empresario marsellés Xavier Giocanti, aprovecharán para conocer las Cataratas del Iguazú, en la provincia de Misiones, que están consideradas como una de las Siete maravillas naturales del mundo.