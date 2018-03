Condenan la impunidad por ataque a la Embajada

BUENOS AIRES, 17 (NA). - El Gobierno argentino y el de Israel condenaron ayer el terrorismo y la "impunidad" en el acto oficial de homenaje a las víctimas del atentado a la Embajada de ese país, el que por primera vez se realizó en la ex ESMA y fue coorganizado por la Casa Rosada."Hoy hemos decidido recordar este hecho en el Archivo Nacional de la Memoria, símbolo de que este tema es de máxima prioridad en la agenda de Derechos Humanos del Gobierno", destacó la vicepresidenta Gabriela Michetti, al pronunciar su discurso durante el homenaje.Y agregó: "Cada 17 de marzo, a todo ciudadano del país lo interpela y golpea una misma sensación de vacío. Esta sensación refleja un clamor por justicia. Justicia por las víctimas, y por nuestra memoria como nación libre y soberana. Nadie podrá dudar que nuestro objetivo fue, es y seguirá siendo el mismo: el compromiso con el bien común y con la paz".A su vez, el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, remarcó que es "la primera vez en 26 años que el Estado argentino es coorganizador de este homenaje" y, respecto al cambio de lugar de la ceremonia, agregó: "El atentado nos ocurrió a todos. Fue violentar la soberanía nacional, a ciudadanos argentinos y extranjeros, judíos y no judíos".En el acto pronunció un discurso Maximiliano Lancieri, hijo de Miguel Lancieri Lomazzi -una de las 29 víctimas fatales del atentado-, quien apuntó contra la Corte Suprema de Justicia, a la que le reclamó respuestas en la investigación, y contra "algún ex presidente devenido en senador", en referencia a Carlos Menem.En tanto, el embajador de Israel en Argentina, Ilan Sztulman, se refirió a la ley 27.417, aprobada el año pasado y que consagró el 17 de marzo como Día de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del atentado.Los homenajes habían comenzado horas antes en la plaza de Arroyo y Suipacha, donde decenas de jóvenes de la comunidad judía realizaron su tradicional acto: se guardó un minuto de silencio y se prendió una vela en recordación de las 29 víctimas fatales del atentado, mientras que artistas realizaron una exposición alusiva y el conjunto musical juvenil de Beit Hilel interpretó unas canciones.