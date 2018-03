Los pibes y el salto inicial

Momento de acción para los chicos rafaelinos y sunchalenses. Este sábado comienza a disputarse el Torneo Oficial de Divisiones Formativas que organiza la Asociación Rafaelina de Básquet. Tal como es costumbre, se jugará a dos ruedas todos contra todos en la Fase Regular, mientras que luego se jugarán Cuadrangulares para definir al campeón de cada categoría.La primera fecha tendrá actividad en Rafaela y en Sunchales, siempre desde las 10 de la mañana. En el Coliseo del Sur, Ben Hur recibirá a Independiente en Premini, Mini, U13, U17, U15 y U19, mientras que Argentino Quilmes será local de Libertad de Sunchales en U13, U17, U15 y U19. El último duelo en Rafaela tendrá como protagonistas a Independiente "B" y 9 de Julio en Premini, Mini, U15 y U17, en tanto en Sunchales se enfrentarán Unión y Atlético de Rafaela en U13, U17, U15 y U19. Libre queda Peñarol.En un duelo vital para alcanzar posiciones de playoffs, San Antonio y New Orleans se sacaron chispas y pelearon hasta los últimos segundos para llevarse una victoria que los acercara a su objetivo de postemporada. Finalmente, el resultado final fue de 98 a 93 para los Spurs, que contaron con una actuación clave de Emanuel Ginóbili, quien sacó del partido a Anthony Davis, estrella rival, y un LaMarcus Aldridge que finalizó como el máximo anotador de la noche. El bahiense de 40 años, que venía teniendo un partido discreto, apareció en el tercer cuarto con una increíble tapa ante el gigante Davis (2,11 metros de altura y 227 centímetros de envergadura), muy similar a la que le propinó a Harden el año pasado. Y minutos después mostró su todo oficio e inteligencia para sacarle dos faltas (una ofensiva) al as de espadas de los Pelicans, quien además recibió una técnica por protestar y se retiró a la banca visiblemente enojado. Con la victoria del martes ante Orlando (108-72) y este último, los Spurs volvieron a escalar al 8° lugar y disiparon algunas dudas sobre el flojo presente de la franquicia. Ginóbili cerró su planilla con 11 puntos (1/4 dobles, 1/3 triples y 6/6 libres), 4 rebotes y una asistencia, 1 robo y 1 tapa. Dejounte Murray (18 puntos, 12 rebotes) y el catalán Pau Gasol (8 puntos, 5 rebotes) fueron otros de los jugadores destacados en el conjunto local. Para San Antonio la acción continuará este sábado cuando reciba a Minnesota Timberwolves (21:30 hora de nuestro país), otro de los rivales a vencer si no quieren quedarse afuera de la postemporada por primera vez en 21 años. Los próximos días serán vitales para saber qué le depara el destino a Ginóbili y compañía.