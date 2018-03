Partidazos de cuartos

Ayer se realizó el sorteo para los partidos de cuartos de final de la Champions League, cuya final se disputará el próximo 26 de mayo en el Olímpico de Kiev, Ucrania. Los cotejos de ida se jugarán entre los días 3 y 4 de abril, mientras que la vuelta será una semana después, el 10 y 11.

Los ocho equipos que siguen en la Champions League ya conocen a sus rivales para los cuartos de final. Ayer se realizó el sorteo, y el mismo dejó varias perlitas. Por ejemplo, el Barcelona de Lionel Messi definirá como visitante ante la Roma, mientras que la Juventud de Higuaín y Dybala reeditará la última final ante el Real Madrid.

Las idas se jugarán el martes 3 y miércoles 4 de abril, mientras que las revanchas serán exactamente una semana después. Todavía no está definido quién jugará cada día, aunque sí las localías: en los primeros choques, Barcelona recibirá a la Roma, Sevilla será local del Bayern Munich, Juventus y Real se medirán en Italia y el Manchester City del Kun Agüero visitará al Liverpool.

¿Cómo se juegan los cuartos de final? Mismo formato de siempre: dos partidos, en caso de empate en el global se define por goles de visitante. De persistir la igualdad, habrá tiempo extra y, de ser necesario, penales.



Así quedaron los cruces: Barcelona vs Roma, Sevilla vs Bayern Munich, Juventus vs Real Madrid, Liverpool vs Manchester City.



EUROPA LEAGUE



También en la jornada de ayer se sortearon los cuartos de final de la Europa League y el Atlético de Madrid, donde milita el rafaelino Axel Werner, deberá enfrentar al Sporting de Portugal. La ida será en el Wanda Metropolitano el 5 de abril y la revancha, en Portugal, el 12. Los otros cruces: Lazio vs Red Bull Salzburgo, Arsenal vs CSKA Moscú, Red Bull Leipzig vs Olympique Marsella.