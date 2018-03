Policía enseñó a escribir a un "chico de la calle"

“Generalmente vemos fotos de policías en contextos represivos o feos. De hecho, yo no soy muy amigo de las fuerzas. Pero hoy (por el lunes último) saqué esta foto porque me conmovió ver a un oficial ayudando a un nene de la calle a hacer la tarea. La educación es la mejor forma de cuidar a un pueblo, y los lápices son mejores que las balas”, escribió Jairo Federico Mío en su perfil de Facebook. Jairo es un comediante de "stand-up" y humorista de la ciudad de Paraná.Jairo caminaba por Paraná cuando notó una escena que le llamó la atención: un policía enseñándole a un chico a leer y escribir en plena calle. Rápidamente, sacó una foto, la compartió en Facebook con este mensaje y los usuarios de las redes sociales se encargaron de hacer lo suyo: convertirla en viral en pocas horas, consignó Clarín.El agente protagonista de la conmovedora imagen es Cristian Natanael Irigoitia, quien este martes habló por primera vez y dio detalles del contexto de la imagen: “El chico se llama Pablo, pasó por delante mío y se acercó, alegre, consultándome la hora. Le pregunté si sabía leer el reloj. Me dijo que sí, pero cuando le mostré mi reloj, sonrió y se quedó mirando sin decir nada. Fue entonces cuando empecé a explicarle cómo se leían las agujas”, contó en diálogo con el canal Todo Noticias.“Después me preguntó si le podía anotar unos trucos de juegos. Yo le consulté si tenía una libreta porque le iba a dictar unas palabras, pero me dijo que no tenía nada.agregó.“Le pedí que se sentara a mi costado y le comencé a dictar letras. A deletrear. Pero me di cuenta de que no sabía algunas letras. Le dije que escribiera la M y el me preguntó si era la M de ‘Mamá’. Después le dije que escribiera la ve corta, pero esa no la sabía muy bien y le expliqué cómo se hacía. Lo que me sorprendió es que enseguida recordaba todo lo que le había explicado. Le pedí que escribiera su nombre”, precisó.Tras la breve lección, el chiquito de 12 años se fue del lugar, pero “a la hora volvió, empecé a hablar con él y me pidió que le dictara otras palabras para escribir”, cuenta el policía. Y añade:Sobre su clase improvisada en plena calle, Irigoitia reconoció que “tuvo una repercusión muy grande”. “Estoy muy agradecido con el chico a quien pude brindar mi conocimiento. Y también por el chico que sacó la foto, Jairo, que observó lo que pasaba y le mostró a la gente una visión diferente de la que actualmente tiene la Policía.