Reforma Constitucional: rechazo de Alcides Calvo

El senador, Alcides Calvo, se refirió a la posibilidad de reforma a la Carta Magna de la provincia que plantea el gobernador Miguel Lifschitz. “Me parece que se nos quiere imponer un tema con urgencia, que no es tal a pesar que considero necesario lograr cambios en la Constitución, pero lo veo factible en el 2019 incorporando un espacio para su adhesión en la boleta única en el marco del proceso electoral del año próximo”; manifestó Calvo.Agregando, “cuando visito las localidades la gente me plantea otras preocupaciones como; la inseguridad y el aumento de los servicios básicos, gas, electricidad, entre otros reclamos. Por lo que como representante del Departamento Castellanos tengo que priorizar atender los problemas del día a día de los ciudadanos, no los de la dirigencia política”, afirmó Calvo. “Si bien no veo posible un proceso de reforma en 2018, junto a las elecciones del 2019, se podría proyectar una consulta vinculante en que los santafesinos sean quienes se expresen sobre el tema en los términos antes planteados”.“Reformar nuestra Constitución es un tema de relevancia, por eso es necesario que haya un consenso entre la mayoría de los ciudadanos, la dirigencia de los distintos partidos políticos y el nuevo Gobierno Provincial, para avanzar definitivamente hacia una nueva Constitución que incorpore todos los avances en materia de derechos, deberes y obligaciones generados en estas décadas, desde 1962, fecha en que se modificó por última vez nuestra Carta Magna Provincial”, finalizó el senador.