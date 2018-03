Con doble competencia

El CRAR se prepara para disputar el próximo Torneo Regional del Litoral, certamen que comenzará el 28 de abril, mientras tanto, llega la etapa de partidos en los cuales buscará su mejor puesta a punto. Tendrá doble competencia.Este sábado comienzan a disputarse, en paralelo, el torneo Apertura de la USR, y el torneo de las Tres Uniones del Río Paraná Copa Ersa. En ambos casos el elenco rafaelino será local.Por el Tres Uniones, el primer equipo de CRAR estará recibiendo, 14:30 hs, a Aguará de Formosa en uno de los cotejos correspondientes a la zona B, grupo en el cual también están Logaritmo (va CRAR el 24/03) y Paraná Rowing (viene el 07/04). Por el otro lado, en la zona A, están CUCU, Caranchos, La Salle y Regatas.Luego, desde las 16 hs, la Reserva del “Verde” se estará enfrentando ante La Salle, en uno de los encuentros de la zona A. El otro partido de este grupo lo jugarán Santa Fe Rugby vs Querandí.Este sábado se pone en marcha el torneo Argentino Juvenil M-18 y Santa Fe estará recibiendo, 15:30 hs en cancha de CRAI, a Buenos Aires. Para dicho compromiso fueron convocados los jugadores de CRAR: Tomás De la Riva, Octavio Capella y Gabriel Morales. El seleccionado USR forma parte de la zona Campeonato junto a URBA, Mar del Plata y Salta. En la otra zona se encuentran Tucumán, Rosario, Cuyo y Santiago del Estero.Desde las 18:40 la franquicia argentina de Jaguares se estará enfrentando con Reds de Australia en uno de los juegos correspondientes a la semana 5 del Super Rugby. Mario Ledesma repetirá el XV inicial que viene de ganarle a Warathas.Con Irlanda ya consagrado campeón, este sábado se disputará la última fecha de la competición anual más importante de rugby del hemisferio norte. El seleccionado del Trébol irá por el Gran Slam en su visita a Inglaterra (11:30 hs) en Twickenham. También jugarán Italia vs Escocia (9:20 hs) y Gales vs Francia (13:50 hs).