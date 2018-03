Con respecto a rumores que mencionan su posible regreso al Gabinete Nacional, el economista Carlos Melconian fue esquivo: "Tengo la vocación pública, estoy al lado del Presidente y siempre disponible, pero hoy están los muchachos que están, y no me hago eco de esas cosas".Mientras la gestión económica del gobierno no genera resultados satisfactorios, Melconian, quien asesora al presidente Mauricio Macri, fue mencionado para reemplazar al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.