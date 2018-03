Caputo se entrena para ir al Congreso

BUENOS AIRES, 17 (NA). - El Gobierno preparó jurídica y discursivamente al ministro de Finanzas, Luis Caputo, para afrontar su exposición en el Congreso, en donde será duramente cuestionado por legisladores opositores por el presunto ocultamiento de empresas offshore ante el fisco.Según anticipó el jefe de Gabinete, Marcos Peña, el funcionario nacional se presentará en los próximos días en el Palacio Legislativo ante la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior de la Nación.Todo indica que el integrante del Gabinete será duramente cuestionado por los legisladores opositores, quienes pondrán el foco en la presunta omisión ante la AFIP y la Oficina Anticorrupción de su participación en la firma offshore Noctua Partners.Aunque los representantes del Senado aún no fueron designados, los nombres de los diputados opositores que integran la Bicameral ya anticipan las duras críticas que enfrentará Caputo: Axel Kicillof, Rodolfo Tailhade, Marco Lavagna y José Luis Gioja serán los encargados de cruzarlo por esa acusación.Advertido de ello, el Gobierno sometió al ministro de Finanzas a una serie de clases de coaching discursivo en la Casa Rosada, a cargo de la Dirección Nacional de Discursos que lideran Julieta Herrero y Alejandro Rozitchner. Allí, Caputo fue sometido a una serie de preguntas, en una especie de simulacro de cuestionamiento.Asimismo, el funcionario fue "coacheado" desde el aspecto legal por el secretario de Legal y Técnica, Pablo Clusellas; el jefe de asesores presidenciales, José Torello; y el diputado del Parlasur Fabián Rodríguez Simón; entre otros.La presentación del ministro de Finanzas en el Congreso aún no tiene fecha, pero el propio Peña anticipó el pasado miércoles que sería "la semana próxima", ante el planteo realizado por el diputado nacional por Salta Pablo Kosiner."Respecto a su pedido de que el ministro Caputo concurra a este Congreso para hablar en comisión tanto de la deuda y su aplicación, como de las cuestiones que tienen que ver con las denuncias que se han hecho sobre su persona, confirmo que, en día y horario a combinar con las autoridades, puede venir la semana próxima para contestar todas las inquietudes que ustedes le planteen", manifestó el jefe de Gabinete en su sesión informativa ante la Cámara de Diputados.Caputo, un hombre que cultiva el bajo perfil y prefiere no mantener contacto con la prensa, sabe que debe prepararse para afrontar una jornada dura en la que será cuestionado y las acusaciones en su contra serán el principal eje de su presentación.