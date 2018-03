La frase pertenece al diseñador argentino Roberto Piazza, quien habló sobre casos de violación y el feminismo. Entre otras cosas, opinó sobre que los padres cuiden que su "nena no vaya a tomar birra a las 5 de la mañana con minifalda". Además, pidió "cadena perpetua de verdad" para los violadores. Mirá un video.

Roberto Piazza incrementó una polémica instalada en estos días, al señalar a los padres que dejan a sus hijas salir a la madrugada de fiesta, ligeras de ropa. Y sostuvo "no te quejes cuando la nena venga violada. Que no vaya a tomar birra a las 5 de la mañana con una minifalda", sostuvo.

"Un violador y un abusador de niños tiene que tener cadena perpetua de verdad. No jodamos con las boludeces que hablan. Y el feminismo, ultrafeminismo exaltado de que me acosó, no tergiversemos las cosas, señoras", dijo en el programa Vino para vos, según da cuenta hoy Cadena 3.

Y agregó "vamos a poner las cosas sobre el tapete: si vos no querés que te pase nada, cuidá a tu nena. Cuidá que no vaya a tomar birra a las cinco de la mañana con una minifalda en un lugar, un país, donde todo es peligroso. Después, no te quejes cuando la nena venga violada".

Piazza señaló que "se tergiversa" que una mujer adulta metida en "la farándula donde está mostrando las tetas" en Mar del Plata "para promocionar su obra", viene a decir que "un capocómico le dijo cosas chanchas al oído".

"No me deprimas a una mamá o a un nene al que el padre lo viola de verdad. Yo tengo videos de bebés de seis meses donde el padre lo está fornicando y lo mata. Eso es diabólico, lo otro es pavada farandulera", sentenció finalmente.