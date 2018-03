Luis Castellano recorrió la Escuela Malvinas Argentinas

El intendente Luis Castellano y la secretaria de Educación, Mariana Andereggen, visitaron la escuela técnica “Malvinas Argentinas” para conversar con su directora, Romina Indelman sobre la realidad de la institución educativa que este año celebrará sus 10 años.Diariamente asisten al establecimiento 409 alumnos desde primer año a sexto, en doble turno: “Todos los chicos concurren tanto mañana y tarde porque tienen taller, educación física, o las clases aúlicas. Es un grupo muy bueno y numeroso y estamos esperando seguir creciendo”, comentó la Directora.Esta escuela técnica que se está instalando como una opción educativa muy importante, ofrece a los jóvenes la terminalidad Informática. Además, cuenta con un hermoso patio abierto con árboles donde los chicos se distienden durante el recreo y realizan actividades al aire libre. Sin embargo, este espacio tan valorado por la comunidad educativa se vuelve una debilidad en el tema seguridad porque durante enero y febrero la institución sufrió diversos hechos delictivos.Romina Indelman dijo que “desde la institución junto con la Cooperadora y los profesores reparamos puertas, agregamos rejas en distintos sectores, se pusieron más alarmas. Pero no alcanza y vamos a profundizar en la seguridad. Vamos a pedir un presupuesto para todo lo que es la parte perimetral donde hay bastantes partes que rompieron para intentar solucionar esto y reforzar la iluminación durante la noche”.También, agregó: “Con el Intendente hablamos de implementar un sistema de alarmas más complejo”.Por su parte, la Secretaria de Educación adelantó: “Desde el FAE se le va a dar prioridad al pedido para ampliar el sistema de alarma con el que cuenta la escuela y reparar daños del cerco perimetral”.UNA DECADA DE VIDA“Todo el año se estará trabajando juntos en todos los eventos. Vamos a estar acompañando en todo este desarrollo. Para el próximo 2 de abril se llevará a cabo una charla-taller de un historietista, Yugar, y un ex combatiente, Ariel Martinelli, que juntos hicieron una historieta del paso de este colimba por las Malvinas”, expresó Mariana Andereggen.La mañana del 3 de abril “estarán en la escuela charlando con los chicos. De un hecho trágico a una creación artística que permitió a ambos sacar afuera lo que les pasaba con esta última guerra argentina que los había tocado de cerca, pretendemos que los chicos vean que a través del arte pueden expresar cosas que tienen adentro y no se animan a contar o cosas que les han pasado. El arte se puede volver la terapia para soportar una situación angustiante en la vida”.EL FUTURO DEL MODELO PRODUCTIVOA su turno, el Intendente manifestó: “La escuela Malvinas Argentinas es una escuela por la cual gestionamos mucho junto al actual senador nacional Omar Perotti. Se trabajó mucho para que el gobierno nacional pudiera construir este establecimiento en la ciudad sabiendo que la escuela técnica es la base de estudio para que los chicos puedan ser técnicos o ingenieros, profesiones fundamentales para la matriz productiva de Rafaela y la región”.“Nosotros acompañamos y entendemos que el apuntalamiento de esta escuela es clave para el futuro de nuestro modelo productivo. Tenemos que lograr que la escuela pegue un salto de calidad y lo vamos a hacer juntos con el cuerpo directivo, los profesores y las familias”, finalizó.​