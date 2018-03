La duda, a la derecha

En el entrenamiento futbolístico en el estadio, Bovaglio paró el mismo equipo que viene de igualar con All Boys pero luego reemplazó a Gaggi por Copetti. Hoy podría quedar definido el 11 inicial y los que viajan mañana a Santiago del Estero para enfrentar el domingo, 17 hs, a Mitre.

realizó ayer por la mañana el entrenamiento futbolístico en el estadio Monumental, de cara al encuentro ante Mitre, por la 19ª fecha de la B Nacional. Allí,que iría desde el arranque el domingo, 17 hs, ante el conjunto de Santiago del Estero.Este formó con:En total fueron 50 minutos de fútbol y para jugar el segundo tiempo, el entrenador puso apor el sector derecho del medio campo y dejó la duda sobre quién estará desde el arranque.Rodrigo Depetris volvió a trabajar de manera diferenciada y si bien aún no fue confirmado, es prácticamente un hecho que no estará a disposición del DT para el próximo cotejo de la “Crema”.El plantel de Atlético volverá a trabajar en la mañana de hoy y Bovaglio podría dejar definida la formación inicial que estará presentando ante Mitre, como así también el resto de los convocados que viajarán mañana rumbo a Santiago del Estero.El equipo de Lucas Bovaglio se prepara para visitar por primera vez a Mitre en Santiago del Estero, el domingo a las 17 hs por la 19ª fecha de la B Nacional. Para dicho encuentro AFA designó a Luis Lobo Medina como árbitro. El diario Deportivo Olé publicó una nota al vice de Atlético de Rafaela, Carlos Eguiazu, quién manifestó estar disconforme por la designación del tucumano."A Rafaela no le gustó la designación", arrancó diciendo Carlos Eguiazu, vicepresidente del club. Y siguió: "Nos hace mucho ruido. Es llamativo que dirija un juez tucumano a un equipo santiagueño. Estamos muy disgustados por eso, ya que la designación llama a tener dudas".Esta será la primera vez que Lobo Medina dirija a La "Crema" en el profesionalismo y su último partido en la Primera B Nacional fue en la 16ª fecha, con victoria de Gimnasia de Jujuy ante Agropecuario de Carlos Casares por 1 a 0. A los santiagueños tampoco los ha dirigido en la actual temporada. Lo concreto es que el partido será clave para ambos: Rafaela pelea por el ascenso y Mitre, por zafar del descenso.Atlético visitará este domingo a Mitre en Santiago del Estero y luego, por la fecha 20, estará recibiendo en el Monumental de barrio Alberdi al Deportivo Morón. Dicho juego será el domingo 25 a las 19 hs.En las últimas horas Atlético de Rafaela anunció en sus redes sociales la renovación y extensión del contrato de Mauro Marconato. El mediocampista ofensivo firmó con la “Crema” hasta el 2021.