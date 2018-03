Panorama Político

La polvareda que levantaron las declaraciones del concejal Leo Viotti la semana pasada en ocasión del Día de la Mujer, cuando en una entrevista en Radio Rafaela y teniendo como eje el aborto, sostuvo la posible existencia de fetos en las cañerías de desagües de la empresa ASSA, cobrando nuevo impulso ahora, mucho más reciente, este último martes en ocasión de presentar junto a su par de bancada Alejandra Sagardoy, un plan propio de seguridad para la ciudad.Según Viotti, el dato le fue proporcionado por "un empleado" de la empresa acuífera -al que no identificó-, asegurando "ellos mismos te van a poder contar la cantidad de fetos que encuentran en las cañerías".El primero en recoger el guante fue el peronista Silvio Bonafede presentando un proyecto en el que dice que "la expresión vertida por el concejal realmente reviste suma gravedad y por tanto considero importante que desde la empresa ASSA, mediante el presidente del Directorio de Aguas Santafesinas SA, Sebastián Bonet, puedan respondernos si esta afirmación que realizó el concejal Viotti es cierta y demás información y datos concretos al respecto". Ampliando "es preocupante porque se debe cumplir con protocolos de denuncia y avisos".Se trata sin dudas de un tema que no puede quedar en la nada, ni diluirse solo con estas declaraciones. La empresa de aguas fue aludida directamente por un legislador de la ciudad -nada menos que el más votado en octubre pasado- con esta gravísima denuncia respecto al hallazgo de fetos en las cañerías, sobre lo cual no existen denuncias formalmente presentadas ante las autoridades policiales o judiciales que corresponden. Las responsabilidades deberán aparecer, y llegado el caso hacerse cargo aquellos o aquél empleado que disparó el dato inicial.Si bien no es oficial, se tiene conocimiento que desde la empresa se dijo que "no le constan" estos hechos, ampliando "no tenemos registros de que nos hayan dado esa información los operarios. Lo que dijo el concejal corre por su cuenta y debería aportar elementos firmes en función de poder afirmar lo que dijo".En cuanto a ciertos antecedentes de muy vieja data, uno de ellos habría ocurrido hace tres décadas cuando se halló un feto en la reja del ducto de entrada a la planta depuradora de líquidos cloacales, y el otro algo más reciente cuando se encontró en la red cloacal en la zona oeste de la ciudad. Pero de ahí a las afirmaciones actuales sobre hallazgos reiterados, existe una distancia enorme.En tal sentido, recordamos un reportaje a Marcos Medina, eficiente funcionario que estuvo a cargo de la gerencia de la planta local durante muchos años, cuando sostuvo que los taponamientos que se daban en la red de cloacas podían ser fruto de los elementos más insólitos, citando pollos enteros que en mal estado eran arrojados a las cloacas, llegándose a descubrir que provenían de un restaurante céntrico, cuyo nombre obviamos por el mal recuerdo, pero que hoy ya no existe.Lejos de las formalidades que implican su trabajo como Intendente Municipal, Luis Castellano publicó en su cuenta de Instagram una foto junto a su hijo Mateo, el jugador de fútbol. Ambos se mostraron de remera y pantalón corto con una amplia sonrisa delante de un modesto asador con una parrilla mediana cargada de carnes y achuras. "Festejando los 22 años de mi hijo Mateo con toda la familia!" explicó en una breve frase en una foto que cosechó más de 400 Me gusta.El ex subsecretario de Movilidad Urbana de la Municipalidad, Juan Porta, comenzó una "pausa" de al menos un año en sus labores en el sector público, ya que pidió licencia sin goce de sueldo -contemplado en el convenio- para incorporarse en una importante empresa constructora de la ciudad. El ex funcionario del Gabinete fue uno de los pocos que pagó los platos rotos de la magra elección del oficialismo, el año pasado, ya que la Subsecretaría que presidía fue disuelta.En tanto, una "histórica" y muy querida Graciela Villanis, del área de Protocolo Municipal, se despidió de su trabajo para acogerse a los beneficios de la jubilación. "Ultima fichada de Graciela" fue la frase que acompañó una foto publicada en redes sociales de Graciela junto a la subsecretaria de Gestión y Participación, Julia Davicino, la titular del Area de Vecinales, Vanesa Macagno y Mario Rossini, entre otros.Aunque sólo pasaron 4 meses de las elecciones de octubre, ya fue lanzada la carrera por las de 2019, "las que van en serio" sostienen muchos consultados, pues se renovarán los cargos ejecutivos. En la Nación, Macri en la presidencia, Maru Vidal en la gobernación bonaerense y Rodríguez (Geniol) Larreta en la jefatura porteña ya lanzaron sus reelecciones, ¿será por aquello de quien pega primero pega dos veces? En nuestra Provincia Lifschitz quiere acelerar con la reforma constitucional para tener chances de duplicar su mandato, aunque dificilmente llegue a tiempo, por lo cual ya aparece instalado el nombre de Antonio Bonfatti, dentro del socialismo. En Cambiemos, aunque no lanzados están bastante cerca de hacerlo Luciano Laspina y José Corral, mientras que Roy López Molina es quien mejor mide en Rosario para intentar quebrar la hegemonía de 30 años socialistas en la intendencia. En el justicialismo, hace rato que Omar Perotti está lanzado, no solo con palabras sino activando recorridas por toda la geografía de la bota, en la candidatura por la gobernación.Aquí en Rafaela no se podía ser menos. La intendencia es la gran sortija de la calesita electoral del año que viene, siendo varios los que aspiran a ensartarla. Recordemos que apenas días después de los comicios de octubre, el macrista Lalo Bonino -hoy titular del Concejo- hizo público su interés por esa candidatura, y la verdad que está trabajando detrás de ese objetivo, con gestiones que si bien están emparentadas con su cargo, mucho tienen que ver con ir afianzando su figura para el figurado salto mayor al quinto piso. El cual también está en el horizonte del radical Viotti, y si bien no lo dijo con todas las letras quedó claro con la dura y contundente respuesta del jefe de gabinete Marcos Corach al lanzamiento de la propuesta de seguridad, aconsejándole que en lugar de hacer públicos tales proyectos en los medios lo haga en el Concejo que es el ámbito donde corresponde, y además, como para que no quedaran dudas, también le dijo que se interiorice sobre los programas que en tal sentido lleva adelante el municipio porque en varios aspectos son los propuestos por Viotti.Mientras que en el oficialismo, si bien Castellano hizo una prudente retirada -"falta mucho tiempo..."-, no se puede olvidar que antes de octubre en varias ocasiones había hecho pública su aspiración a un nuevo mandato. Que puede haber resignado en las palabras, pero de ninguna manera en los hechos, habiendo redoblado esfuerzos y cambiado estrategias, que seguramente pueden seguir renovándose en la medida que lo impongan las circunstancias.Un escenario en el que aún falta incorporar al Frente Progresista, donde lanzamientos no hubo, ni siquiera menciones firmes, lo cual no significa que no haya rumores.Aunque la gente no lo vea con mucha simpatía, mejor dicho hasta con rechazo, la campaña está lanzada y nadie quiere quedarse atrás, aunque no se admita abiertamente. Por algo se dice que una foto vale por mil palabras, y hoy las fotos aparecen tupidas desde todos los ángulos. Y de las redes sociales ni hablar...