El sábado taller con cuatro ejes

Augusto Rolando, dirigente de Espacio Joven, -un grupo integrado por jóvenes pertenecientes a diversas ideologías políticas, y que tiene por objetivo propiciar actividades de formación, de liderazgo, no sólo en lo político sino también en lo social, nos visitó para dar a conocer detalles de una actividad que se desarrollará mañana, sábado 17 en la sede de la Universidad Católica de Santiago del Estero, Departamento Académico Rafaela.

En tal sentido el dirigente puso de relieve que "para este sábado, 17 de marzo, estamos organizando un taller de trabajo, con distintas juventudes partidarias de la ciudad, es una actividad que venimos analizando desde octubre del año pasado, fuimos reuniéndonos con distintas juventudes periódicamente para ir llevando adelante el trabajo.

"La idea de este taller es trabajar con los partidos políticos, nos pareció interesante este desafió, con los partidos políticos y sobre todo con la juventud, veíamos que no estaban muy conectadas", agregó.

"De esa percepción surge el taller, van a participar casi todas las juventudes partidarias de la ciudad y la idea es trabajar sobre cuatro mesas de trabajo".





Los ejes

En otro pasaje hizo saber que las cuatro mesas de trabajo habilitadas versarán sobre las temáticas que se detallan seguidamente: "Vecinales, energías renovables, nocturnidad en espacios públicos y empleo joven".

"Son cuatro temas de los cuales algunos están más en agenda, otros no, pero todos son importantes ".

El taller se desarrollará de 10 a 14 en la sede UCSE "Espacio joven estará a cargo de la coordinación, en cada mesa habrá moderadores, que serán como una especie de guía del trabajo.

"La idea es que cada tema pueda ser diagnosticado por cada una de las juventudes, siempre buscando el consenso y después además pensar una propuesta.

"Por la mañana será la etapa de diagnóstico, habrá un breack a la hora del almuerzo y desde 12:45 a 14 será la etapa de propuestas.

"Se ofrecerán conclusiones que estarán reflejadas en un informe donde figuren todos los diagnósticos y las propuestas de las distintas juventudes. Eso va a ser información pública. Logramos que esta actividad sea declarada de Interés por el Concejo Municipal, por lo tanto la idea es poder entregarle a ellos un documento y de esa forma cerrar el ciclo, la idea es también entregar un documento al Municipio, tenerlo disponible en la fan page, para quien quiera usarlo, y que pueda ser útil", resaltó.



PRESENCIAS



Nuestro visitante hizo saber que a las 14 se hará un acto de cierre, abierto al público, al que fueron invitados los concejales- varios ya confirmaron la presencia-, estará Edgardo Allochis, invitaron a la Intendencia- Castellano no estará pero irá alguien en su representación-, y al Gobierno Provincial y a la Secretaría de Juventud de Nación.