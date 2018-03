Resultados del programa “Producción + Energética”

La secretaria de Estado de la Energía, Verónica Geese; y el director provincial de Coordinación y Planificación de Bioenergías, Sebastian Lagorio, presentaron este miércoles los resultados de la primera convocatoria del programa “Producción + Energética”.La actividad, que se realizó en el Auditorio Ganadero del predio de exposición de San Nicolás, se hizo en el marco de una nueva edición de Expoagro y como parte de las actividades de “Marzo Bioenergético”; y contó con la presencia de la ministra de la Producción, Alicia Ciciliani.“Estamos muy satisfechos con los primeros resultados del programa, con los consultores y con las empresas”, afirmó Geese, quien aclaró que “nuestro objetivo es acompañar a los productores porque el éxito de esta iniciativa es el éxito de las renovables”.“En el sector agrícola-ganadero no sólo hay efluentes de los cerdos y de vacas sino también hay muchos cultivos que se pueden agregar a la mezcla de un biodigestor para obtener biogás y de allí energía eléctrica, como por ejemplo lo está haciendo Adecoagro en el sur de la provincia, donde ya están generando casi 1,5 megas”, explicó.Geese destacó que “en la provincia hay mano de obra calificada que puede prestar el asesoramiento y generar los planes y la ingeniería básica de los proyectos para que los productores tengan la posibilidad de tratar los residuos, pero también para invertir y diversificar su negocio. Luego, junto a los productores y al Ministerio de la Producción, buscaremos las fuentes de financiación para concretarlos”.“Desde la Secretaría -continuó- subsidiamos el estudio de prefactibilidad y la ingeniería, los detalles que debe tener el biodigestión, el análisis económico y tiempo de retorno, para mostrarle a los productores que también es una estrategia para que ellos sean dueños de su energía, energía que no va a tener variables y que, a partir de ello, pueden bajar los costos de la producción y hacerla más sustentable”.Lagorio informó que “en esta primera convocatoria de Producción + Energética tuvimos 30 postulaciones, desde julio a septiembre de 2017. De ellos, el 60% de los postulantes son productores de cerdos, 20% fueron feedlots, un dato que nos llamó la atención porque son producciones muy grandes, y otro 20% de otras producciones.”El funcionario detalló que del total “tomamos 12 proyectos que ya están finalizando, de los cuales siete son criaderos de cerdos; dos producciones mixtas cerdos, agrícolas o lácteas; dos feedlots y uno de mercado de frutas y verduras".“En el caso del Mercado de Frutas y Verduras logramos demostrarles que lo que para ellos es un problema de residuos, para nosotros es una oportunidad de generar energía, y logramos avanzar juntos en este proyecto”, explicó.Lagorio aclaró que “los 12 proyectos pasaron los estudios de factibilidad y están en el de ingeniería básica, con muchas probabilidades de generar plantas de biogás. En ellos se van a tratar 250 metros cúbicos de efluentes por día y van a generar unos 1.600 metros cúbicos de biogás por día que equivale y reemplazan 750 kg de GLP (gas licuado de petróleo). Sólo con estos 12 proyectos se pueden generar casi 2 megas de energía eléctrica, además de reducir las emisiones de gases de efector invernaderos, olores y contaminación”.A través de este programa se promueve la implementación de proyectos de generación de bioenergías, con foco en la biodigestión anaeróbica, en producciones primarias de cerdos, tambos, usinas lácteas y otros sectores, en todo el territorio provincial para su uso térmico o eléctrico.La provincia de Santa Fe, debido a las características de su sistema productivo, posee amplias posibilidades para la expansión de este sector, que ya en la actualidad presenta dimensiones considerables en relación al contexto nacional. Su desarrollo es deseable tanto por sus impactos en materia ambiental, como por sus potencialidades con las que cuenta para el aprovechamiento de fuentes de energía renovables.La Secretaría de Estado de la Energía otorga consultorías, a cargo de especialistas en el tema, para el desarrollo de Estudios de Prefactibilidad (EPF) e Ingeniería Básica (IB) de proyectos de aprovechamiento energético de residuos orgánicos por digestión anaeróbica, sin costo para los productores interesados. Los documentos generados por estos trabajos, brindarán a los productores no sólo un mayor conocimiento de las potencialidades de aprovechamiento de sus recursos y sus implicancias operativas y logísticas, sino también una herramienta para la toma de decisiones y la búsqueda de financiación para la ejecución del proyecto.